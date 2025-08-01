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    Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.

    23 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Интернетов будет много

    Что общего у Киргизии и Великобритании? Интернет. Причем не сам по себе, а тот факт, что интернет теперь у каждого свой, хотя, кажется, регулируют его очень похожим образом.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Словесное людоедство – это не по-русски

    Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.

    37 комментариев
    1 августа 2025, 19:04 • Новости дня

    Депутат Госдумы назвал основные цели на Украине для удара «Орешником»

    Депутат Колесник: Российская армия может применить «Орешник» против западного оружия ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия может применить новейшее высокоточное оружие «Орешник» против западных ракет и ключевых объектов ВПК Украины, считает депутат Госдумы Андрей Колесник.

    Возможные цели для удара новым российским оружием «Орешник» на Украине назвал депутат Госдумы Андрей Колесник, сообщает «Московский комсомолец».

    По его словам, российские военные рассматривают вариант применения «Орешника» по западному вооружению, которое используется ВСУ, включая ракеты Scalp и Storm Shadow, а также комплекс HIMARS.

    Парламентарий отметил, что также могут быть поражены крупные объекты украинского военно-промышленного комплекса. «Применение «Орешника» позволит эффективно уничтожать критически важные позиции противника», – заявил депутат.

    Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что первый серийный комплекс «Орешник» уже был произведен и поставлен в войска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что история с поставкой ракеты «Орешник» в Белоруссию окончится до конца года.

    Начальник Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что все вопросы, связанные с созданием, формированием и развитием подразделений, оснащенных ракетными комплексами «Орешник», полностью решены.

    Президент России Владимир Путин отметил, что новейший ракетный комплекс средней дальности «Орешник» показал высокую эффективность в боевых условиях.

    1 августа 2025, 09:16 • Новости дня
    Журналист Боуз поразился заявлению Зеленского о Часовом Яре
    Журналист Боуз поразился заявлению Зеленского о Часовом Яре
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Журналист Чей Боуз раскритиковал заявление Владимира Зеленского после потери города Часов Яр.

    Журналист Чей Боуз выразил удивление и критику по поводу заявления Владимира Зеленского после потери украинского города Часов Яр, передает РИА «Новости».

    В своей публикации в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Боуз отметил, что Зеленский продолжает отрицать факт захвата города, несмотря на признание этого события рядом проукраинских СМИ.

    В частности, Боуз написал: «Зеленский в своей ежедневной тираде диктатора называет захват Часова Яра Россией фейком. И это несмотря на то, что многочисленные проукраинские медиа признают правду».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Для освобождения Часова Яра бойцы прошли 20 километров под артобстрелами. В Часовом Яре уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ.

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    1 августа 2025, 06:36 • Новости дня
    Погранотряд ВСУ пропал под Харьковом
    Погранотряд ВСУ пропал под Харьковом
    @ Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После завершения ожесточенных боев у села Дегтярное на Украине до сих пор неясна судьба военнослужащих 1-го погранотряда ВСУ, обеспокоившая их родственников.

    Судьба украинских военных 1-го погранотряда остается неизвестной после боев у Дегтярного в Харьковской области, сообщает ТАСС. Представитель российских силовых структур отметил, что после завершения ожесточенных столкновений родные и близкие военнослужащих не имеют информации о местонахождении и состоянии своих родственников.

    Собеседник агентства подчеркнул: «Родные и близкие военнослужащих 1-го погранотряда Украины сообщают, что о судьбе их родственников ничего неизвестно после окончания ожесточенных боев в районе села Дегтярное, освобождение которого бойцами «Севера» отрицает командование ВСУ». По словам силовиков, украинское командование не подтверждает потерю контроля над этим населенным пунктом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Соболевка в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Военнослужащие России продвинулись на 300 м, заняли выгодные позиции северо-западнее Липцов. Минобороны России сообщило о значительных потерях ВСУ под Волчанском и Северском.

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    31 июля 2025, 13:33 • Видео
    Макрон стал худшим

    Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

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    1 августа 2025, 11:37 • Новости дня
    Российские войска уничтожили элитный полк «Скала» ВСУ
    Российские войска уничтожили элитный полк «Скала» ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска ликвидировали шесть крупных групп элитного полка «Скала» ВСУ в Днепропетровской области, несмотря на попытки противника рассредоточиться.

    Войска России уничтожили переброшенные на Днепропетровщину подразделения элитного полка «Скала» ВСУ, передает ТАСС.

    По данным российских силовых структур, уничтожение происходило по группам, которые рассредоточивались, но это не помогло им избежать ударов. Применялись корректируемые авиабомбы, что позволило добиться полного поражения.

    Официальный представитель силовых структур подчеркнул: «Все мы видели, все мы знали, результат – уничтожение шести крупных групп, в каждой из которых было до взвода личного состава».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта на границе Донецкой народной республики и Днепропетровской области. Российские войска приблизились к позициям ВСУ в Днепропетровской области.

    Ранее оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе Днепропетровской области.

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    1 августа 2025, 14:40 • Новости дня
    Путин: В России произведен первый серийный ракетный комплекс «Орешник»
    Путин: В России произведен первый серийный ракетный комплекс «Орешник»
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о выпуске первой серийной ракеты «Орешник».

    По словам главы государства, первый серийный «Орешник» уже поступил в войска, передает ТАСС.

    «У нас произведен первый серийный комплекс «Орешник». Первая серийная ракета. И она поступила в войска», – сказал Путин.

    В ноябре 2024 года Путин заявил о начале серийного производства «Орешника». Он отмечал, что «Орешник» хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что «Орешник» стал неядерной дубинкой против НАТО.

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    31 июля 2025, 21:48 • Новости дня
    Эксперт: Оборону Украины пробьет «дроноспам»
    Эксперт: Оборону Украины пробьет «дроноспам»
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Новой стратегией, разрушающей оборону ВСУ, должно стать массированное применение беспилотников – «дроноспам», считает автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

    Васильев подчеркнул, что классические системы ПВО, такие как ЗРК Patriot, оказались бессильны против такого подхода. По его словам, ежегодно производится всего около 600 ракет для комплексов Patriot, тогда как на каждую цель необходимо потратить по две ракеты. Сейчас, по его мнению, Украина держит оборону за счет мировых запасов вооружения, поставляемых западными странами.

    «После окончания этих арсеналов, небо над Украиной очистится естественным образом», – полагает эксперт.

    При этом он отмечает, что такая же технология может быть использована и против российских войск, но сам дает решение этой проблемы: «Нам необходимо учитывать это и грамотно рассчитать возможные конфигурации системы объектовой обороны. Уйти от единичных средств к модульным массовым элементам с предельно низкой стоимостью поражения. И тогда технология дроноспама не будет иметь такой эффективности, если ее применят против нас».

    В четверг российские силовые структуры сообщили, что в ходе боев за Часов Яр в ДНР были ликвидированы многочисленные подразделения элитных украинских штурмовиков и операторов беспилотников.

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    1 августа 2025, 04:31 • Новости дня
    ВСУ обновили антирекорд потерь с начала года
    ВСУ обновили антирекорд потерь с начала года
    @ Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Вооруженные силы Украины с начала 2025 года потеряли более 300 тыс. солдат убитыми и ранеными.

    «Согласно данным еженедельных и суточных сводок российского военного ведомства, в июле Киев потерял около 36 тыс. военных, за остальные шесть месяцев – более 265 тыс.», – передает ТАСС, ссылаясь на собственные подсчеты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июне потери ВСУ за 2025 год достигли 265 тыс. военных и 4 тыс. единиц бронетехники.

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    1 августа 2025, 09:32 • Новости дня
    MWM: Охрана Путина использует новое оружие для борьбы с дронами
    MWM: Охрана Путина использует новое оружие для борьбы с дронами
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Служба безопасности президента России Владимира Путина использует новую мобильную систему борьбы с дронами, пишет американское издание Military Watch Magazine (MWM).

    Сотрудники личной охраны президента России Владимира Путина были замечены с новым портативным оружием против беспилотников, сообщает Military Watch Magazine.

    Издание пишет, что во время визита Путина в Петербург один из офицеров пытался скрыть новое устройство, однако его габариты затрудняли маскировку. Система внешне напоминает перехватчик с четырьмя моторами и двумя сенсорами наведения.

    Предполагается, что сперва оружие наводится вручную, а затем цель фиксируется при помощи тепловизора и телевизионной головки самонаведения. На фоне участившихся атак украинских беспилотников по объектам в глубине России, в том числе по стратегическим аэродромам в ходе операции «Паутина», меры безопасности вокруг президента были усилены.

    Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов летом прошлого года сообщал о работах по созданию более эффективных средств обнаружения малых беспилотников, которые регулярно обходили действующую ПВО. Новое переносное оружие, появившееся у охраны президента, вероятно, также связано с этой программой.

    В конце мая российские СМИ показали, что для отражения атак дронов на передовой закуплена китайская лазерная система Silent Hunter 3000.

    Military Watch Magazine не исключает, что новые системы, используемые охраной президента, также могут иметь китайское происхождение.

    Ранее командир дивизии ПВО Юрий Дашкин заявил, что во время визита Владимира Путина в Курскую область была отражена массированная атака дронов.

    Вертолет российского президента оказался в эпицентре отражения атаки украинских беспилотников.

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    1 августа 2025, 02:30 • Новости дня
    Трамп заявил, что «опечален действиями России»
    Трамп заявил, что «опечален действиями России»
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп выступил в четверг в Белом доме перед прессой и ответил на вопросы об успехах на пути разрешения украинского конфликта.

    «Я думаю то, что делает Россия, очень печально. Много россиян гибнет. У вас много русских, но не мало и умирает. Украинцы умирают», – сказал Трамп в ходе беседы с прессой в Белом доме.

    Глава Белого дома снова напомнил, что вынужден разрешать конфликт, в который страну погрузил его предшественник Джо Байден.

    «Это война Байдена. Глупо было ввязываться в эту войну. Ее никогда не должно было быть, если бы я тогда был президентом. Не стоило ввязываться в эту войну», – добавил он.

    На ваш взгляд
    Чем закончатся 10 дней, которые дал Трамп для достижения перемирия на Украине?







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    9 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о введении санкций против России после истечения десятидневного срока в связи с ситуацией на Украине, добавив, что не очень верит в действенность этого метода.

    В Госдепе также заявили, что Трамп может ввести вторичные санкции на продажи российской нефти, а также секторальные рестрикции в банковской сфере, если не будут достигнуты договоренности по урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (19)
    1 августа 2025, 00:25 • Новости дня
    Трамп выразил сомнение в собственном методе достижения мира на Украине
    Трамп выразил сомнение в собственном методе достижения мира на Украине
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистами в Белом доме, объявил о введении санкций против России после истечения десятидневного срока в связи с урегулированием ситуации на Украине, добавив, что не очень верит в действенность этого метода.

    «Вообще-то это работа (экс-президента Джо) Байдена, не моя, но я сказал, что если я войду (в Белый дом) снова, то это прекратится. Я считаю, что действия России очень печальны. Много россиян гибнет, украинцы умирают <...>. Мы ничего не платим за эту войну. Скажу вам вот что: ее нужно остановить. Это позор. Столько людей гибнет. Они теряют людей в городах, потому что их обстреливают ракетами. Мы введем санкции. Не знаю, беспокоят ли его (президента России Владимира Путина) санкции. Они знают о санкциях. Я знаю о санкциях и пошлинах лучше всех. Но не знаю, повлияют ли они на ситуацию», – сказал американский лидер в Белом доме.

    Трамп добавил, что Европа крайне расстроена и снова повторил, что этой войны не должно было быть.

    «Это война Байдена. Глупо было ввязываться в эту войну. Ее никогда не должно было быть, если бы я тогда был президентом. Не стоило ввязываться в эту войну», – добавил он.

    На ваш взгляд
    Чем закончатся 10 дней, которые дал Трамп для достижения перемирия на Украине?







    Результаты
    9 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что ему нет дела до «мертвой экономики» России. До этого Трамп признавался, что не уверен в эффективности стратегии санкций против России.

    В Госдепе заявили, что Трамп может ввести вторичные санкции на продажи российской нефти, а также секторальные рестрикции в банковской сфере, если не будут достигнуты договоренности по урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (8)
    1 августа 2025, 08:38 • Новости дня
    Американский офицер назвал освобождение Часова Яра поворотным моментом

    Американский офицер Берлетик назвал освобождение Часова Яра поворотным моментом

    Американский офицер назвал освобождение Часова Яра поворотным моментом
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик считает, что потеря Часова Яра значительно ухудшает позиции Украины в Донбассе, лишая ее важной стратегической точки.

    Американский военный аналитик и экс-офицер морской пехоты Брайан Берлетик заявил, что освобождение города Часов Яр стало поворотным моментом в конфликте на Украине, передает РИА «Новости».

    По словам Берлетика, украинские войска использовали Часов Яр для блокирования продвижения России к укрепленным опорным пунктам – Краматорску и Славянску.

    В своих комментариях Берлетик отметил: «Его падение лишает Украину ключевой стратегической позиции в Донбассе и усугубляет и без того ухудшающееся положение на поле боя».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Для освобождения Часова Яра бойцы прошли 20 километров под артобстрелами. В Часовом Яре уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ.

    Комментарии (3)
    1 августа 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин: Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения
    Путин: Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска развивают наступление на всей линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин заявил о наступлении российских войск на всей линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.

    «Наши войска наступают и в приграничной зоне, и в Донецкой республике, и в Луганской, и в Запорожье, и в Херсоне. Везде, на всех участках – где-то больше, где-то меньше», – заявил Путин.

    Путин подчеркнул, что положительные результаты в ходе спецоперации достигаются за счет мужества и героизма российских военных. Он добавил, что «позитивная активность достигается благодаря мужеству и героизму наших ребят».

    Ранее президент России Владимир Путин подтвердил освобождение Часова Яра российскими войсками.

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    1 августа 2025, 14:15 • Новости дня
    ЛДПР предложила отменить бесплатное обучение мигрантов в старших классах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут в Госдуму законопроект, ограничивающий бесплатное обучение мигрантов в 10–11-х классах российских школ.

    Иностранные граждане и лица без гражданства смогут учиться только за свой счет, если иное не предусмотрено международными договорами или федеральными законами, передает ТАСС.

    В пояснительной записке подчеркивается, что бесплатное обучение будет доступно только в исключительных случаях.

    «Наши образовательные учреждения заполонили тысячи детей мигрантов. Особенно тесно стало в 10–11-х классах. Педагоги перегружены, соответственно, падает качество преподавания, значительная часть пришлых, нерусских учеников имеет низкую успеваемость, что замедляет темп обучения и мешает русским старшеклассникам, не говоря уже о склонности подростков-мигрантов к агрессии и криминалу. Но главное – на всю эту орду тратятся огромные государственные средства, причем из кармана русских же родителей», – заявил Слуцкий.

    По его словам, принятие законопроекта поможет снизить нагрузку на бюджет и образовательную инфраструктуру, а также повысить качество учебного процесса за счет снижения перегрузки учителей.

    Ранее в Госдуме предложили отменить бесплатное образование детям мигрантов.

    Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, закрепивший обязанность образовательных ведомств предоставлять МВД сведения о зачислении и тестировании детей мигрантов.

    Напомним, в России находятся более 638 тыс. детей мигрантов, и примерно половина из них не посещают учебные заведения. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что к тесту на знание русского языка допустили только 335 из 1762 заявившихся детей-мигрантов, а успешно сдали его 27 человек.

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    1 августа 2025, 14:14 • Новости дня
    Военкор назвал главное достижение ВС России за все время СВО

    Военкор Подоляка назвал главным достижением ВС России численное превосходство

    Военкор назвал главное достижение ВС России за все время СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    За все время проведения спецоперации на Украине главным достижением российской армии стало стабильное увеличение численности военнослужащих, заявил военный блогер Юрий Подоляка.

    Военный блогер Юрий Подоляка в Telegram-канале заявил, что за все время проведения спецоперации на Украине главным достижением российской армии стало стабильное увеличение численности военнослужащих.

    Он отметил, что согласно неофициальным данным о потерях ВСУ, ежедневно украинская армия теряет около 500 человек. В то же время российские войска, по словам блогера, обеспечивают регулярное пополнение, что позволяет восполнять и даже увеличивать численность.

    Подоляка подчеркнул, что одной из причин снижения численности ВСУ является массовое недоверие украинцев к армии, что приводит к многочисленным побегам с передовой. По его оценке, если бы не этот фактор, украинская армия могла бы насчитывать еще на 180-200 тыс. человек больше. Блогер добавил, что этот разрыв по численности играет ключевую роль в ходе спецоперации.

    Минобороны России сообщило, что в ходе боев за Часов Яр ВСУ потеряли примерно 7,5 тыс. военных.

    Российские военные за время боевых действий в Часовом Яре уничтожили самую крупную группу украинских войск за всю историю спецоперации.

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    1 августа 2025, 05:43 • Новости дня
    Боец «Руси» с позывным «Асыл» десять суток держал опорпункт в Часовом Яре

    Tекст: Ирма Каплан

    В ходе освобождения Часова Яра боец отряда «Русь» Добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск с позывным «Асыл» десять дней в одиночку без еды и воды оборонял позицию, рассказал командир штурмовой роты с позывным «Миссионер».

    По словам «Миссионера, группа «Асыла» должна была прикрывать левый фланг,  чтобы не дать противнику ударить во фланг двухсотой бригады.

    «Они двигались с левого фланга, и они прошли определенный участок, закрепились на нем, после чего противник начал давить на наши позиции, и «Асыл» 10 дней оборонял данный опорник и не давал противнику пройти во фланг двухсотой бригады, находясь при этом без еды и воды, на морально-волевых качествах», – рассказал «Миссионер» ТАСС.

    Он добавил, что в Часовом Яре бойцы проявляли нечеловеческие мужество, героизм и отвагу.

    «Все прекрасно знали, что данный город нужно удержать и выбивать оттуда противника всеми силами – моральными, физическими. Героическую работу проделали люди», – добавил командир штурмовиков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны в четверг сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Вооруженные силы России вывели большую часть жителей Часова Яра.

    Во время эвакуации гражданских из Часова Яра бойцы добровольческого корпуса «Русь» подвергались атакам ВСУ, но продолжали спасать людей.

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    1 августа 2025, 05:28 • Новости дня
    WSJ сообщила об усиленном возведении обороны ВСУ на востоке Украины
    WSJ сообщила об усиленном возведении обороны ВСУ на востоке Украины
    @ Madeleine Kelly/SOPA Images/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Ирма Каплан

    Киев должен установить сотни линий обороны достаточно быстро, чтобы опередить наступление России, поэтому внутри Украины предпринимаются усилия по укреплению сотен километров оборонительных рубежей.

    Линия противотанковых рвов и колючей проволоки тянется через поля подсолнечника до самого горизонта. Украина делает ставку на то, что сможет построить укрепления достаточно быстро и на достаточном расстоянии, чтобы остановить летнее наступление России, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Но оборонительная игра сталкивается со все менее радужными перспективами, отмечает издание.

    «Киев находится в самом разгаре своих самых амбициозных оборонительных работ на сегодняшний день, возводя препятствия и расчищая территорию, чтобы помешать пилотируемым и беспилотным атакам. Пока стрелки сканируют небо в поисках вражеских дронов, операторы украинских БПЛА находятся под ними в обширной сети подземных укрытий», – рассказывает газета.

    По данным WSJ, инженеры и солдаты ВСУ возвели линию бетонных «зубов дракона» по пояс высотой от Харьковской области до Запорожья, хотя пробелы в обороне делают их схожей с сооружениями линии Мажино, добавляет РБК.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что группы российских военных прорываются в центр Красноармейска (украинское название – Покровск) в ДНР.

    В Минобороны России сообщили, что штурмовики группировки войск «Центр» овладели укрепленными районами ВСУ на подступах к Красноармейску.

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    Как СВО изменила логистику армии

    1 августа отмечается День тыла Вооруженных сил России. Это профессиональный праздник «тыловиков», которые рискуют не меньше тех, кто находится на поле боя. Как говорят эксперты, за годы СВО произошла эволюция российских тыловых служб. Обеспечение войск происходит с помощью новейших подходов. Развитие информационных технологий упростило доставку продовольствия, медикаментов и вооружений. Подробности

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    Запад припугнул Зеленского золотым унитазом

    Скандал с передачей контроля над НАБУ и САП генпрокурору Украины может стоить Владимиру Зеленскому власти. И хотя он подписал закон о восстановлении независимости структур – отыграть назад не получится. В прессе уже появились фото золотой сантехники из квартиры «кошелька» президента – бизнесмена Тимура Миндича. Эксперты считают, что следом появится компромат и против самого Зеленского, а НАБУ окажется крайне полезным инструментом, который Запад применит для смены власти в Киеве. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Макрон стал худшим

      Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

    • Зеленский и Ермак: обрушение режима

      Владимир Зеленский пытается исправить одну из главных ошибок в своей карьере и оперативно принять законопроект о НАБУ. Если этого не произойдет, Украина останется без средств к существованию, но главное даже не в этом: кажется, на Западе решили, что Зеленский больше не игрок и подлежит списанию.

    • Фиаско Европы: США банкротят Старый Свет

      Торговое соглашение, которое заключила с США Еврокомиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен, названо в Европе «неадекватным». Во Франции и вовсе говорят о «черном дне», причем не преувеличивают: Дональд Трамп навязал Старому Свету унижение и разорение в одном флаконе.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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