Штаб Байдена заявил о победе на выборах Байден побил исторический рекорд на выборах Блогеры нашли визуальное «доказательство вброса» на выборах в США 4 ноября 2020, 20:08

Фото: Zuma/ТАСС

Блогеры сочли удивительным резкий скачок проголосовавших за Джо Байдена, хотя раньше в некоторых штатах лидировал действующий президент Донадьд Трамп. «Считаю, что наш МИД должен выразить озабоченность по поводу демократичности выборов в США. И санкции надо бы ввести, на Байдена сразу», – говорится в Telegram-канале «Укол зонтиком» Виталия Серуканова. Soo what happened here? pic.twitter.com/uzH24z3UeD — Heide (@Heide_OCE) November 4, 2020 В Telegram-канале «Выборка» подчеркивают, что «за Байдена – два резких роста, похожих на вбросы». «Для Трампа Мичиган сейчас – психологически самый важный штат. Проиграв здесь, он уже не сможет претендовать на легитимность в борьбе за голоса выборщиков в судах в ближайшие два месяца», – отмечается в сообщении. Как подчеркивают в Telegram-канале «RT», Байден начал лидировать в Висконсине «после вертикального скачка». «Многие пользователи в Twitter усмотрели в этом признаки вброса», – говорится в сообщении. При этом отмечается, что в избиркоме Висконсина ответили, что все «было законно». Эксперты объясняют это тем, что за ночь посчитали более 100 тыс. бюллетеней, присланных по почте из города Милуоки. В Telegram-канале «Fake News» также замечают, что «победный график Байдена выглядит, как прирост подписчиков на ботоводном канале в телеге». Сергей Полетаев в блоге «Автострадный think tank», комментируя график, пишет: «Примерно так выглядят Vbrosy & Karuseli. Если серьезно, то сейчас на наших глазах происходит подрыв доверия к институту выборов президента США, одному из столпов американского общества. Братцы, главное - не останавливайтесь!» Ранее Трамп посчитал «очень странным», что за ночь в некоторых штатах под руководством демократов, где ранее лидировал действующий президент, вышел вперед Джо Байден. Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден обходит Трампа важном для победы в штате Мичиган на 0,2%. На момент обработки 94% бюллетеней Байден набирает 49,3%, Трамп – 49,1%. Байден упрочил положение в штатах Мичиган и Висконсин. В Висконсине по результатам обработки 95% бюллетеней у Байдена 49,6% голосов избирателей, у Трампа – 48,9%. До этого сообщалось, что демократ опережал республиканца на 0,3 п. п. Мичиган входит в сравнительно небольшое число колеблющихся штатов – тех, где до последнего нет ясности, какая партия и какой кандидат одержат верх на выборах. Победа здесь дает кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. Выборы в США официально завершились закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск). На фоне голосования в США начались новые беспорядки. К 3 ноября на выборах в Соединенных Штатах досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории.