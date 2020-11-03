Появилось видео с места разгрома колонны ВС Азербайджана под Тагавардом

Армия обороны Карабаха разгромила колонну элитного азербайджанского спецназа «Яшма», пытавшегося прорваться по направлению к Шуше, сообщили журналисты проекта Wargonzo, опубликовав репортаж с места боев.

Отмечается, что бойцам Нагорного Карабаха удалось подбить из гранатометов три бронеавтомобиля Sandcat израильского производства. Подразделения ВС Азербайджана также понесли серьезные потери в живой силе. «Сбежавшие спецназовцы бросили на поле боя тела сослуживцев», – передает Wargonzo.

Ранее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что подразделения специального назначения ВС Азербайджана понесли серьезные потери в боях на юго-востоке Карабаха.

«В результате военных действий на юго-восточном направлении фронта (Шехер – Кармир Шука – Тагавард) в последние дни Армия обороны [Карабаха] и добровольцы устроили противнику настоящий «ад» в наших лесах и ущельях. Террористические группировки и подразделения спецназа противника продолжают нести серьезные потери в живой силе и технике», – передает ее заявление РИА «Новости».

Однако минобороны Азербайджана в свою очередь опровергло информацию об уничтожении армянскими ВС азербайджанского спецназа. «Распространяемая армянскими СМИ информация о якобы уничтожении колонн азербайджанских спецназовцев в направлении села Тагавард Ходжавендского района безосновательна и является очередным вымыслом противника», – заявили в пресс-службе минобороны Азербайджана.

Ранее в понедельник президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль вооруженных сил республики семи сел в Нагорном Карабахе.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. С утра 26 октября в Карабахе вступил с силу третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в конфликте, а также объясняла, почему спасение Нагорного Карабаха важно для безопасности России.