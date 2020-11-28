Соловьев сравнил убийство иранского физика-ядерщика с делом Навального

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев сравнил отношение Запада к ситуации с российским блогером Алексеем Навальным и происходящее вокруг убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

«Дело Навального» моментально было «раскрыто» Западом. Гневные заявления, санкции ... Навальный при этом жив. В Иране убит ученый, руководитель ядерной программы. И тишина», – констатировал Соловьев в своем Telegram.

На убийство иранского физика-ядерщика также отреагировал российский бизнесмен Олег Дерипаска. «Какими же чудовищными козлами нужно быть, чтобы дойти до того, чтобы начать убивать ученых? Давайте завтра убивать ветеринаров за то, что они знают, как препарировать летучих мышей», – написал он в своем Telegram.

Накануне иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения, произошедшего в районе города Дамовенд. Главнокомандующий иранской армией Сеййед Абдоль-Рахим Мусави обвинил в причастности к убийству ученого США и Израиль. Военный советник духовного лидера Ирана Али Хаменеи Хосейн Дехкан пообещал, что Тегеран отомстит за убийство физика-ядерщика.

Напомним Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». Россия ввела ответные санкции. Глава МИД Сергей Лавров счел неприемлемым поведение Германии в ситуации вокруг Навального.

Ситуацию вокруг блогера развернулась после его отравления. На Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального веществом. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

Кремль подчеркивал, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.