Победу Байдена утвердили в Пенсильвании

Губернатор ключевого штата Пенсильвания Том Вулф заявил, что официально утвердил результаты президентских выборов в штате – победителем объявлен демократ Джо Байден.

«Сегодня госдепартамент Пенсильвании сертифицировал результаты выборов президента и вице-президента 3 ноября в Пенсильвании. Как требует федеральный закон, я подписал сертификат, удостоверяющий, что выборщики (от штата) достаются Джо Байдену и Камале Харрис», – написал Вулф в Twitter.

Ранее Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от Демократической партии Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Действующий президент Дональд Трамп отказался признавать поражение на выборах, но подтвердил, что отдал распоряжение «делать все, что нужно» для реализации «первоначальных протоколов» в процессе передачи власти. Кроме того, Трамп заявил, что начало процедуры передачи власти его противнику-демократу Джо Байдену не означает окончательного итога прошедших выборов.

Согласно Акту о переходе власти от 1963 года, процесс передачи власти в США начинается с того момента, как УОС, управляющее федеральными зданиями, признает одного из кандидатов победителем.