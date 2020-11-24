В России оценили шансы Трампа влиять на политику США при Байдене

«Если Трампу удастся сохранить контроль над Республиканской партией – это станет большим фактором его присутствия в политической жизни Америки», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. Так он прокомментировал решение Дональда Трампа начать процесс транзита власти в пользу Джо Байдена, не признавая его победителем президентской гонки.

«Трамп уже вряд ли сможет остаться в Белом доме, но он может попытаться усилить контроль над Республиканской партией, а также ее возможным большинством в Сенате и Верховном суде. Если ему удастся сохранить лидерство в партии – это станет большим фактором его присутствия в политической жизни Америки», – убежден политолог-американист Борис Межуев.

По мнению собеседника, такая стратегия была бы для Трампа оптимальной. «Он может сформулировать параметры своей политики и проводить ее через Сенат и Верховный суд. В частности, это вопросы миграции, экономики и внешнеполитические приоритеты, которые он пытается реализовать, например, в области отношений с Израилем и Саудовской Аравией», – пояснил эксперт.

«Демократы, в свою очередь, прекрасно понимают, что им придется иметь дело с «трампистской Америкой» и с этим уже ничего не поделаешь. Благодаря Сенату, Трамп может препятствовать Байдену в продвижении той же иранской ядерной сделки. В этом отношении республиканцы ведут дело к войне. И если бы не страх Трампа начать войну с Ираном – она бы разразилась в начале текущего года», – заключил Межуев.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что рекомендовал главе Управления общих служб (GSA) Эмили Мерфи «делать все, что нужно» относительно первоначальных протоколов передачи президентских полномочий.

Согласно Акту о переходе власти от 1963 года, процесс передачи власти в США начинается с того момента, как УОС, управляющее федеральными зданиями, признает одного из кандидатов победителем.

Прежде Мерфи отказывалась признать Байдена победителем на выборах главы государства.

При этом Трамп не стал признавать результаты выборов. ««Какое отношение имеет данное GSA разрешение на предварительную работу с демократами к продолжению разных наших судебных дел, касающихся того, что запомнится как самые коррумпированные выборы в истории американской политики? Мы движемся на полной скорости», – заявил президент США.

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