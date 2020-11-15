Трамп начал подготовку к реваншу

Дональд Трамп заявил, что лидерство Джо Байдена на выборах президента США обусловлено фальсификациями и воровством голосов. Он вновь отказался признать поражение и намерен продолжить борьбу в судах, призвав сторонников защитить его победу на митингах. По мнению экспертов, Трампу пока не удается перехватить инициативу у Байдена в борьбе за Белый Дом. Но, похоже, политические планы действующего президента США не ограничиваются кампанией 2020 года.

Кандидат от Демократической партии на пост президента США Джозеф Байден одержал победу, потому что прошедшие 3 ноября выборы были сфальсифицированы. Об этом в воскресенье заявил баллотирующийся на второй срок действующий президент США Дональд Трамп.

«Не были допущены [к подсчету голосов] наблюдатели [от республиканцев], голоса подсчитывались принадлежащей радикальным левым частной компанией Dominion с плохой репутацией и ужасным оборудованием, которое даже не смогло получить право на использование в Техасе (в котором я одержал победу с огромным отрывом!), лживые и молчаливые СМИ и многое другое!», – отмечает Трамп в своем Twitter, перечисляя примеры фальсификации выборов.

Он также обвинил демократов «в попытке украсть голоса» американских избирателей и причастности ко «всем механическим сбоям, которые произошли в ночь после выборов». «Однако они преуспели во многом, но их не поймали. Выборы по почте – глупая шутка!», – подчеркнул Трамп и добавил, что не собирается признавать свое поражение на выборах. «Он победил только в глазах фейковых новостей. Я ничего не признаю. Нам предстоит долгий путь. Мы выиграем!» – заверил Трамп своих сторонников.

Накануне Трамп выразил уверенность в победе на выборах в одном из спорных штатов – Пенсильвании. При этом местный суд постановил, что часть присланных по почте избирательных бюллетеней не должна учитываться при подсчете голосов.

Кроме того, Трамп указал на необходимость остановить проводимый вручную пересчет голосов в штате Джорджия, так как избирательные комиссии не сверяют подписи на отправленных по почте бюллетенях с подписями зарегистрированных избирателей.

Также в субботу в Вашингтоне состоялся спонтанно собранный «марш миллионов» в поддержку Трампа и за пересчет голосов в спорных штатах. «Его никто не организовывал специально – люди собрались сами по призыву популярных правых блогеров. Пожалуй, это самый крупный протестный митинг консерваторов в американской столице со времен демонстраций «Чайной партии» 10 лет назад. Конечно, на него не пришел миллион человек – но численность участников явно превышала 30-50 тысяч», – отмечает в этой связи политолог Малек Дудаков.

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«Протестующие пикетировали здание Верховного суда, которому, вероятно, вскоре придется заняться изучением результатов выборов в колеблющихся штатах по искам штаба Трампа. Собравшихся поприветствовал и сам американский президент, ненадолго показавшись на публике. Не остались в стороне и активисты антифа, которые устроили отдельный контрпротест и начинали стычки с участниками марша за Трампа», – добавляет политолог.

Сам Трамп, к слову, довольно резко осудил «антифа» за нападение на своих сторонников. «Радикальное левое отребье было легко отброшено толпой на большом митинге MAGA в Вашингтоне. Они вернулись ночью, после того как 99% народа ушло, чтобы нападать на пожилых людей и семьи. Полиция была там, но поздновато. Мэр не делает свою работу!», – написал президент в Twitter.

По мнению экспертов, несмотря на некоторые успехи в судах и митинг в Вашингтоне, Трампу пока не удается перехватить инициативу у Байдена в борьбе за президентство в этом году. «Он столкнулся с тотальным неприятием его американским политическим истеблишментом. Реальная опора Трампа – Республиканская партия – постепенно признает победу Байдена. Возможно он сейчас торгуется и ведет переговоры о своей дальнейшей судьбе. Но реально переломить ситуацию он вряд ли сможет, а если сможет – он понимает, что окажется на грани гражданской войны», – считает политолог-американист Борис Межуев.

«Думаю, Трамп, понимая это, попытается уйти с должности президента как безусловный лидер своего электората, с перспективой того, что в 2024 году избиратели-республиканцы никого другого не примут. Не уверен, что он примет решение баллотироваться на следующих выборах, но то, что он попытается сохранить свое влияние в Республиканской партии – совершенно точно. И если он сможет отбиться от разного рода обвинений, в том числе по вопросам коррупции, он останется духовным лидером половины США», – прогнозирует Межуев.

«Анализ в целом верный», – соглашается с позицией Межуева председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Однако, по мнению сенатора, «есть фактор, способный обрушить планы Трампа».

«Когда и если он покинет свой пост, демократы не оставят его в покое. Либеральные СМИ говорят как минимум о шести судебных делах, которые, по их данным, могут ждать его в связи с нарушением им налогового законодательства. Эта месть припасена ненавистниками Трампа «на десерт»: не только отнять у него Белый дом, но и уничтожить как политическую фигуру», – отмечает российский политик.

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Но даже если демократам удастся уничтожить Трампа как политическую фигуру – им не удастся уничтожить такое явление как «трампизм», – убежден политолог Дмитрий Дробницкий. Эксперт напомнил, что более 70 млн граждан США в ходе выборов поддержали не только Трампа, но и определенный набор идей, которые сформулировал действующий президент. «И то, что в 2024 Трамп или кто-то из его сторонников попытаются взять реванш – это очевидно», – убежден политолог.

«Сейчас действия Трампа можно интерпретировать как попытку придать больший импульс трампистскому движению в США. Если «у нас украли выборы» – значит «мы должны взять реванш». Потому я допускаю, что марши в поддержку президента в Вашингтоне и в других городах намекают именно на то, что в 2024 году трампизм никуда не уйдет», – резюмировал Дробницкий.

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