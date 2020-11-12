С Америкой надо жить по главной заповеди зэков

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12 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 12:30  |  vz.ru
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Газпром указал полякам на их жадность

Газпром впервые потребовал повысить цены на газ в Европе Егор Алеев/ТАСС
В ответ на требование Польши снизить цену на газ Газпром впервые намерен ее увеличить. До сих пор поляки неустанно вели ценовую войну с российской компанией и, как правило, добивались скидок. Однако на этот раз позиция Польши выглядит намного слабее. Какие аргументы есть у Газпрома против необоснованных требований поляков? Подробности...
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Во что обойдется России покупка Одессы

Памятник Екатерине Великой сперва сломали большевики, а теперь требуют снести националисты Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press
Тележурналист Владимир Соловьев выступил с призывом к богатым россиянам – скинуться и выкупить Одессу у Киева. Хотя идея на первый взгляд кажется фантастичной, прецеденты в русской истории уже были: 330 лет назад Москва выкупила город Киев у поляков. Сколько Украина может попросить за жемчужину у моря и нужно ли России платить эти деньги? Подробности...
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Ядерные силы России лишат украинского интеллекта

В алгоритме ядерного ответа по-прежнему решающую роль играет человеческий фактор Илья Питалев/РИА Новости
Владимир Путин заявил, что Россия завершает создание центра управления ядерными силами, который практически абсолютно защищен от атомных ударов и оснащен самым передовым оборудованием и средствами связи. Москва в последние годы уже серьезно модернизировала свою ядерную триаду. Теперь пришло время обновить и систему ее управления, которая досталась России от СССР и была разработана на территории Украины. Подробности...
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Кто из турецких генералов руководил атакой на Карабах

Гексель Кахья (слева) и Бахтияр Эрсай – творцы победы Азербайджана над Карабахом eskisehir.meb.gov.tr
Аналитики подводят итоги важнейшего военного конфликта последнего времени – победы Азербайджана над Нагорным Карабахом. Особенно внимательно изучается роль турецких военных, в том числе с точки зрения управления беспилотниками. Кто из турецкого генералитета стоял за успешным наступлением азербайджанской армии и чем недовольны военные в Баку – в расследовании газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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С Америкой надо жить по главной заповеди зэков

Максим Соколов, публицист
Чем больше Сияющий город грозит и санкционирует, тем меньше санкций у него остается в запасе, о чем уже и в Вашингтоне говорят открытым текстом. Есть, конечно, приемы на грани горячей войны (или за гранью), но война – это область неизвестности, и кто знает, чем дело кончится? Подробности...

Игры в демократию закончились

Владимир Можегов, публицист
Ну что ж, государственный переворот в США, целью которого было свержение Дональда Трампа путем тотальной фальсификации выборов, кажется почти завершен. Первым понятным результатом его стала полная дискредитация национальной выборной системы и самой демократии как принципа. Подробности...
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Почему Россию не удалось унизить в Закавказье

Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
По итогам карабахской войны, совершенно ненужной нам, но на 90% запрограммированной распадом СССР (и лишь на 10% спровоцированной Турцией), Россия укрепила свои позиции в Закавказье – ни Запад в целом, ни Турция никуда нас не выдавили. Подробности...
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Украинцев поразил пессимизм

Вторая карабахская война: итоги

Как сфальсифицировать выборы в США

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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
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Обсуждение: 5 комментариев

Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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    Максим Соколов

    С Америкой надо жить по главной заповеди зэков

    Максим Соколов
    публицист
    		12 ноября 2020, 12:10

    Триумф американской демократии произвел на российских граждан (впрочем, не только на российских, изжогу испытали многие и в самых разных странах) сильное впечатление.

    Не то, чтобы в самой России по электоральной части все было ладком да порядком – о, если бы. Чародейства В.Е. Чурова запомнятся надолго, и подсчеты – куда более приличные – Э.А. Памфиловой очень долго будут рассматриваться в свете дел Чурова. Да и прогресс, хотя и есть, но отнюдь не всеобъемлющий.

    «Регионы предсказуемого голосования» (в быту говорят: «бабайства»), где доля голосов за того, кого надо, доходит до 90% (прямо как в Вашингтоне, округ Колумбия) особо никуда не делись. Встречаются и прочие чудеса, хотя, конечно, по сравнению с чуровскими труба пониже и дым пожиже.

    Но механизм российской демократии очень мало кто рассматривает, как образцовый и пригодный для распространения во всех народах и государствах. Понятие «продвижение демократии», как характеристика своих славных дел, отсутствует в российском лексиконе. Все-таки чувство юмора имеется.

    Тогда как за океаном с этим чувством похуже. Когда властелин мира (или считающий себя таковым) бабачит и тычет, не желая замечать, что творится у него дома, те же россияне пребывают в сильном удивлении. Что можно ждать от такого властелина и как вести с ним дела? – если все-таки вести.

    Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

    И тут вспоминается заповедь з/к сталинских времен, положение которых было во всяком случае не лучше, а, пожалуй, и сильно хуже, чем нынешних граждан России. Заповедь была троякой – «Не верь, не бойся, не проси».

    С пунктом «Не верь» все обстоит наиболее просто. Верить Сияющему Городу давно уже никак невозможно, а нынешний триумф демократии подвел последнюю черту. Одно дело, когда в Вашингтоне врут и не краснеют внешним субъектам и объектам. Это можно с грехом пополам объяснить, что белый сагиб, возможно был бы рад не врать, но с дикарями иначе нельзя. А мы, это объясняющие, конечно же, не дикари, нас просто злая судьба заставляет жить среди дикарского большинства.

    Но когда выясняется, что и гражданами США обращаются не лучше, чем с дикарями, устраивая колониальные выборы, верить, что такой образ действий к нам не будет применяться – такой наивности ждать все-таки трудно.

    С пунктом «Не проси» тоже все более понятно. Опыт испрашивания довольно большой и не сказать, чтобы успешный. Да и как можно просить о чем бы то ни было того, кому уже ни на грош не веришь. Если же властелину почему-то нужно, чтобы его попросили – ну, пускай отменит санкции, а там будем посмотреть. Пока же дурных нема, точнее, очень мало.

    Напрашивается возражение: можно не верить и не просить, но как же не бояться? Если совсем разозлить властелина, он кованой пятой, как змия спящего, раздавит, и прочь пойдет, и так оставит. Что раздавленному будет весьма неприятно.

    Звучит страшно, однако есть некоторые «но». Чем больше Сияющий город грозит и санкционирует, тем меньше санкций у него остается в запасе, о чем уже и в Вашингтоне говорят открытым текстом. Есть, конечно, приемы на грани горячей войны (или за гранью), но война – это область неизвестности, и кто знает, чем дело кончится?

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    И к тому же злоупотребления угрозами часто приводят к обратному эффекту – «Надоело бояться». Это не шапкозакидательство – просто в самом деле надоело.

    И в этой тройной заповеди «С большой ясностью, даже скульптурностью, отливается общий национальный характер. Как можно управлять народом, если бы он весь проникся такой гордой заповедью?.. Страшно подумать».

    А ведь все больше проникается.

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