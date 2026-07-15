Создатели «Леди Баг» завалили российский бизнес десятками судебных исков

Создатель «Леди Баг» Miraculous Corp. подала 94 иска к российскому бизнесу

Tекст: Дмитрий Зубарев

За 12 дней июня представители Miraculous Corp. направили 94 заявления в арбитражные инстанции нескольких регионов страны, передает РИА «Новости».

Сумма большинства претензий к индивидуальным предпринимателям составляет несколько десятков тысяч рублей.

Самое крупное разбирательство проходит в Москве. Истец требует взыскать 30 млн рублей с петербургской сети «Лента» и двух столичных компаний. Годом ранее суд отклонил аналогичный иск от ZAG America на 60 млн рублей из-за проблем с доверенностью.

В апреле этого года Роспатент зарегистрировал на имя компании два товарных знака. Это бренд ZAG Heroez Miraculous и изображение героя, что позволяет легально продавать различные товары. Сама корпорация была создана студиями Mediawan и ZAG в 2024 году.

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