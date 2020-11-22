В Роспотребнадзоре оценили заявление ВОЗ о третьей волне коронавируса

Говорить о третьей волне пандемии коронавируса некорректно, так как в эпидемиологии нет термина «волна» или «подъем», заявил заместитель директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

«В эпидемиологии нет термина «волна» или «подъем». Мы как раз можем говорить только об увеличении числа случаев заражения, и это вполне возможно, но есть факторы, которые препятствуют такому развитию событий. Вся Европа уже хорошо знает методы предупреждения распространения, и я думаю, что все, что сейчас делается, в той или иной форме сохранится до весны, но и кроме того нарастает количество людей, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, и вряд ли они будут заражаться повторно», – сказал эксперт в интервью «Говорит Москва».

Ранее спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро заявил, что третья волна коронавируса может накрыть Европу в начале 2021 года.

«Подъемы заболеваемости, конечно, будут регулярно осенью и весной. Частично это и зима, конечно, будет, потому что люди собираются в большом количестве в более тесных помещениях. Этот осенне-зимний подъем будет наблюдаться и в дальнейшем. Вопрос только, насколько велик он будет. Наверное, можно сопоставить его с подъемами других ОРВИ, но вряд ли будет что-то такое же необычное, как когда вирус пришел в первый раз. Мы еще надеемся, что уже в следующем году будет много людей, которые получат вакцину, и я думаю, что скоро мы позабудем про коронавирусную инфекцию», – добавил Покровский.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждые 17 секунд на территории Европы от последствий заражения коронавирусом умирает один человек.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в ситуации с коронавирусом в Европе.