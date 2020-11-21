Мурашко передал Армении образцы вакцины от коронавируса «Спутник V»

Глава Минздрава России Михаил Мурашко передал армянскому коллеге Арсену Торосяну образцы вакцины от коронавируса «Спутник V».

Мурашко, прибывший в Ереван в субботу в составе российской межведомственной делегации, отметил на встрече с Торосяном, что Армения столкнулась «с двумя проблемами – непосредственно эпидемиологической ситуацией и большим количеством пациентов с боевыми травмами», передает ТАСС.

«Это, конечно, большой вызов. И то, что медики страны делают, – это подвиг, героизм, поэтому наши коллеги, врачи России готовы помогать и в вопросах не только инфекционных. <...> Сегодня важным является также травматология и нейрохирургия, поэтому наши коллеги готовы оказать и практическую и консультативную помощь вам», – добавил министр.

Он сообщил, что делегация привезла «образцы российской вакцины», ее передадут Армении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об эффективности и безопасности российских вакцин.

В августе российский лидер объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук.

Путин подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций. По его словам, десятки стран уже предложили Москве наладить кооперацию по поставкам и совместному производству российских препаратов.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем российская вакцина от COVID-19 оказалась лучше западной.