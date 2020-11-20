Путин заявил об эффективности и безопасности российских вакцин

Зарегистрированные в России вакцины от коронавирусной инфекции эффективны и безопасны, необходимо лишь наладить массовое производство, заявил президент Владимир Путин, выступая на саммите АТЭС.

Путин в ходе выступления напомнил, что в России зарегистрированы две вакцины – «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», третья вакцина находится на завершающей стадии испытаний, передает РИА «Новости».

«Мы с нашими зарубежными партнерами активно прорабатываем возможности их поставок и локализации производства на местах. Хочу подчеркнуть: обе вакцины отвечают двум важнейшим критериям – они абсолютно безопасны и эффективны. Вопрос только в одном – в том, чтобы наладить массовое производство. В России мы его разворачиваем», – заявил российский лидер.

Он отметил, что Россия готова делиться своим опытом в борьбе с коронавирусом с партнерами по АТЭС. «России здесь есть что предложить нашим партнерам и друзьям. В этой сфере нами накоплен солидный научный и уже и клинический опыт», – сказал он.

Выступая на саммите БРИКС, Путин заявлял, что борьба с пандемией коронавируса должна быть деполитизирована.

Напомним, в августе Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

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