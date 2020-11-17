Путин призвал деполитизировать борьбу с коронавирусом

Борьба с пандемией коронавируса должна быть деполитизирована, заявил президент Владимир Путин на саммите БРИКС. По его словам, нужно ускорить создание центра БРИКС по разработке и исследованию вакцин.

«Необходимо деполитизировать всячески проблемы, связанные с борьбой с пандемией», – цитирует ТАСС Путина.

Глава государства подчеркнул, что Россия открыта для работы с другими странами по производству вакцин и борьбе с коронавирусом. По его словам, очень важно, что страны объединения «не закрываются друг от друга при этой общей работе в борьбе с пандемией».

«Мы открываем не только свои научные заведения, свои границы для специалистов, но и открыты для продвижения вакцины, открыты для работы в сфере производства и обмена лекарственными препаратами по борьбе с пандемией», – заявил Путин.

Также президент отметил, что создание центра БРИКС по разработке и исследованию вакцин нужно ускорить.

«С учетом пандемии каждая из наших стран в текущем году столкнулась с необходимостью предпринимать экстренные шаги, чтобы поддержать национальную промышленность, финансы, социальную сферу, заниматься восстановлением своих экономик, их возвращением на траекторию устойчивого роста», – указал Путин.

Кроме того, президент подчеркнул, что в нынешних условиях крайне востребована работа Банка развития, на борьбу с пандемией банком зарезервировано десять млрд долларов. «В целом же портфель инвестиционных проектов к настоящему времени превышает 20 млрд», – добавил Путин.

Он уточнил, что в странах объединения реализуются уже 62 крупных проекта, а в скором времени в Москве откроется региональный филиал банка, который будет заниматься программами кредитования на всем евразийском пространстве.

Путин также напомнил, что «страны БРИКС имеют специальный страховочный инструмент на случай кризисного развития ситуации на финансовых рынках – пул условных валютных резервов общей стоимостью 100 млрд долларов».

«Во взаимодействии по вопросам кредитной и инвестиционной политики важно использовать потенциал механизма межбанковского сотрудничества БРИКС, по линии которого в этом году согласованы правила и принципы ответственного финансирования институтов развития», – указал глава российского государства.

Ранее на саммите БРИКС Путин согласился с заявлением премьер-министра Индии Нарендры Моди о том, что весь мир является одной семьей, однако подчеркнул, что в «в семье не без урода». Президент заявил, что ситуация с глобальной и региональной безопасностью остается сложной в связи с возросшими масштабами киберпреступности, международного терроризма и наркотрафика.