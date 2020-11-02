Путин сказал, что заложено в характер народов России

Помощь нуждающимся и поддержка близких генетически заложены в характере всех народов России, заявил президент Владимир Путин.

«Именно в характере народов нашей страны – русского народа, всех народов нашей страны, представителей всех конфессий – прямо генетически заложена поддержка ближнего, помощь тем, кто нуждается в ней. Это абсолютно, что называется, медицинский факт», – цитирует РИА «Новости» Путина.

Глава государства назвал добровольчество и волонтерство очень важным направлением. По его словам, «быть добрым человеком – это талант».

Путин выразил благодарность школьникам-волонтерам и их наставникам, которые своим духом подвижничества заряжают других людей.

Также Путин рассказал, что в дзюдо, которым он занимается всю жизнь, практически во всех странах практикуется правило: чем младше спортсмен, тем более опытный наставник должен с ним работать. Глава государства подчеркнул, что при работе с детьми закладывается фундамент на всю их жизнь и от этого зависит будущее страны.

Ранее Путин заявил, что для лидерства в XXI веке надо создавать возможности для раскрытия природного дара, который, уверен глава государства, есть в каждом человеке.