Путин сказал, что нужно для лидерства в XXI веке

Президент Владимир Путин заявил, что для лидерства в XXI веке надо создавать возможности для раскрытия природного дара, который, уверен глава государства, есть в каждом человеке.

«Чтобы быть лидерами в бурном, сложном 21-м веке, надо создавать лучшие возможности для самореализации человека, раскрыть талант, природный дар, который в каждом человеке, в том числе и в молодом человеке, заложен», – приводит его слова РИА «Новости».

На финале Всероссийского конкурса «Большая перемена», в котором глава государства принял участие дистанционно, Путин заявил, что власти будут и дальше создавать все необходимые условия для развития детей и подростков.

«Каждый из вас без исключения талантлив, вы все победители. Главная ваша победа заключается в том, что вы смогли побороть сомнения, сделать важный шаг навстречу мечте, доказали, что можно многого добиться благодаря воле, настойчивости, таланту и, конечно, трудолюбию», – сказал Путин.

«Ваш личный успех, успех миллионов ваших ровесников определяет благополучие, динамичное развитие всей России. Мы будем и дальше создавать все необходимые условия, чтобы дети, подростки состоялись в жизни, были талантливы. Это без всякого преувеличения наша общенациональная цель. Убежден, она объединяет всех наших граждан», – добавил президент.

По его словам, конкурс «Большая перемена» должен стать ежегодным. «И те ребята, кто не войдет в число победителей в этом году, вновь попробуют свои силы в конкурсе «Большая перемена» в будущем», – сказал он.

Кроме того, Путин пообещал, что участники конкурса «Большая перемена» получат поддержку во всех планах и начинаниях. По его словам, конкурс «Большая перемена» открыл новых звезд, целые созвездия новых талантов, которые стали примером для сверстников, доказали, что все зависит от воли и настойчивости.

Глава государства напомнил, что победители конкурса из 10-11-х классов получат 1 млн рублей, смогут поступить в лучшие вузы страны, а ученики средних классов получат по 200 тыс. рублей.

Финал всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – открылся накануне в международном детском центре «Артек» в Крыму. В конкурсе принимали участие более миллиона школьников, финалистами стали 1,2 тыс.