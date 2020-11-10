В парламенте Азербайджана назвали главную задачу российских миротворцев

«Присутствие российских миротворцев снимет беспокойство армянского населения Карабаха за собственную безопасность и исключит попытки реванша со стороны Армении», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков, комментируя подписание главами России, Армении и Азербайджана соглашения о прекращении войны в Карабахе.

«Это соглашение не только у нас, но и в мире рассматривается как победа Азербайджана и поражение Армении. Действительно, требование Баку вывести вооруженные силы Армении с нашей территории реализовалось именно в результате победоносных действий азербайджанских вооруженных сил. Но я думаю, что по-настоящему рассматривать этот договор нужно как конец войне, смертям и разрушениям», – рассказал политолог, депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков.

При этом собеседник подчеркнул, что «реальную оценку соглашению можно будет дать только по итогам его реализации». «Всегда есть некоторая неопределенность и возможность по-разному трактовать и исполнять договор. Однако надеюсь, что стороны будут следовать ему добросовестно, и в конечном итоге в регионе воцарится мир, возобновится сотрудничество и будут найдены формулы мирного сосуществования», – сказал Мусабеков.

Политолог считает, что миротворческая миссия России в зоне конфликта – «это необходимый компонент соглашения». «Несмотря на то, что Азербайджан ни в каких миротворцах не нуждается, мы понимаем, что присутствие российских миротворцев сможет снять беспокойство армянского населения Карабаха за собственную безопасность, а также исключить попытки реванша со стороны Армении», – полагает он.

Мусабеков отметил и особую роль России, как посредника, в заключении мирного договора. «Азербайджан никогда не пренебрегал мнением России по поводу этого конфликта. Да, с военной точки зрения Азербайджан мог бы в течение недели разгромить остатки вооруженных сил Армении, но это не избавило бы регион от бесконечной партизанской войны. Российское предложение позволит нам восстановить регион в условиях мира и сделать так, чтобы люди стали получать от него дивиденды, по-настоящему ценить этот мир», – считает эксперт.

Говоря о турецких наблюдателях, которые будут направлены в зону конфликта, собеседник заметил, что «турецкое присутствие позволит гарантировать суверенитет и независимость Азербайджана». «Это военно-политическое присутствие Турции будет дополнительным весомым аргументом, чтобы стороны четко выполняли взятое на себя обязательство», – заключил Мусабеков.

Во вторник ночью премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным подписал заявление о прекращении карабахской войны. При этом президент Армении Армен Саркисян узнал об этом из СМИ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже российский лидер Владимир Путин раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта.

Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция. Официальный представитель МИД России Мария Захарова разъяснила вопрос о размещении миротворцев России в Карабахе.

Позже военный эксперт Виктор Мураховский рассказал газете ВЗГЛЯД о том, почему Азербайджан пошел на подписание мира сразу после взятия Шуши. Армянский политолог Александр Искандарян в свою очередь заявил о «турбулентной ситуации» в Армении, а политолог Андрей Кортунов в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил, почему заключение мирного договора означает конец политической карьеры премьер-министра Армении Никола Пашиняна. О том, как России удалось свести к нулю роль Запада в Прикаспийском регионе, рассказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

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