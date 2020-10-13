Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента (фото: Станислав Красильников/ТАСС)

