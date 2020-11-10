В России заявили о конце политической карьеры Пашиняна

Взгляд
10 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 12:12  |  vz.ru
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Смена хозяина Белого дома ускоряет строительство «Северного потока – 2»

Завершать строительство «Северного потока – 2» надо как можно быстрее CLEMENS BILAN/ЕРА/ТАСС
Победа Джо Байдена может изменить отношение США к строительству «Северного потока – 2». Ведь, с одной стороны, демократ не связан с нефтегазовыми кругами, с другой – постарается не усложнять отношения с Германией и деликатно решить этот вопрос. Но мягкая позиция Байдена по отношению к газопроводу может обернуться для него обвинениями со стороны республиканцев. Будет ли достроен газопровод? Подробности...
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Россия остановила войну в Нагорном Карабахе

Война была остановлена через несколько часов после того, как в Азербайджане начались народные гуляния по случаю взятия города Шуши Гавриил Григоров/ТАСС
Война в Нагорном Карабахе официально остановлена, а Россия превращается в гаранта безопасности региона и вводит туда миротворческие войска. Это позволило предотвратить катастрофическое для армян развитие событий, но их возмущение произошедшим столь велико, что может вылиться в новую революцию и падение власти Пашиняна. К чему пришли Москва, Баку и Ереван? Подробности...
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Российская вакцина прорвала европейскую блокаду

Российскую вакцину ждет весь мир — от Австрии до Аргентины Илья Питалев/РИА «Новости»
Венгрия готова уже в декабре начать закупать российскую вакцину от COVID-19. Об этом глава МИД страны заявил прямо из карантина – министр сам стал жертвой вируса. При этом Еврокомиссия, которая еще недавно грозила Будапешту санкциями за применение вакцины «Спутник V», изменила свое мнение. Не исключено, что вслед за Венгрией и другие страны ЕС обратятся за российской вакциной. Подробности...
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Армения проигрывает последний бой за Карабах

Азербайджанский флаг над городом Шуши Минобороны Азербайджана/ТАСС
Судя по всему, Азербайджан взял стратегическую позицию в ходе своего наступления на Карабах – город Шуша. В непосредственной близости от Шуши находится столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт. И НКР, и Армения находятся на грани национальной катастрофы. Что еще может спасти их? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Армения проиграла вторую карабахскую войну

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
9 ноября было согласовано трехстороннее соглашение между Россией, Азербайджаном и Арменией о прекращении огня. И оно, по сути, является практически полной капитуляцией Еревана. Капитуляцией, вина за которую лежит исключительно на самой Армении. Подробности...
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Глобалисты нанесли контрудар по Америке

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Еще один набор правил прекратил свое существование на наших глазах. Только на сей раз речь идет о внутренних правилах самого Запада. И это лишь ускорит те тектонические изменения в мире, которые начались пять-семь лет назад. Подробности...
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Украина становится Киргизией

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На Зеленского уже сейчас многие смотрят как на несостоявшегося президента. Ни о каком втором сроке не может быть и речи. Команда президента сейчас работает в режиме «день простоять да ночь продержаться». Подробности...
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Как сфальсифицировать выборы в США

Президент Байден: Хорошо или плохо для России?

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Почему Трамп проиграл

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Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

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17:21

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15:53

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    В России заявили о конце политической карьеры Пашиняна

       10 ноября 2020, 11:48
    Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
    Текст: Анна Кукушкина

    «Пашинян будет обозначен как главный виновник военных и дипломатических неудач Армении. Сложно представить, что он может задержаться в кресле премьер-министра», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя протесты в Ереване на фоне подписания лидерами России, Армении и Азербайджана мирного соглашения по Карабаху.

    «Армении повезло, что она смогла остановить военные действия накануне катастрофы. Степанакерт был бы захвачен азербайджанскими силами в течение нескольких дней или недель», – заявил газете ВЗГЛЯД генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его мнению, несмотря на довольные «болезненные итоги для Армении», «она пошла на свой Брестский мир, и другого выхода не было».

    По словам эксперта, самое главное на данный момент: «сделать правильные выводы, чтобы послевоенная ситуация в Армении и Азербайджане не свелась к подъему реваншистских настроений и усилению радикального национализма».

    «Усиление националистических группировок мы видим уже сейчас. В Ереване люди не хотят отдавать какие-то территории, громят здания правительства и парламента, требуют разрыва мирного соглашения. Хотя, конечно, это не те люди, которых бомбят азербайджанские дроны на передовой. Их эмоции не отражают реальное положение дел», – заявил собеседник.

    При этом итоговое соглашение Кортунов назвал «дипломатическим успехом Москвы». «Россия еще раз продемонстрировала, что именно она является главным внешним игроком в регионе Южного Кавказа. Только она может обеспечить договоренность между двумя враждующими сторонами. Альтернативные механизмы типа Минской группы ОБСЕ с участием США, Франции и Турции не дотягивают до уровня России», – уверен эксперт.

    Несмотря на это, и в Азербайджане, и в Армении политолог прогнозирует «подъем антироссийских настроений». «Будут разговоры о национальном предательстве, о предательстве со стороны Москвы», – ожидает эксперт.

    Кортунов также отметил, что Азербайджан, несмотря на явное военное преимущество, был вынужден пойти на мирное соглашение из-за «выдохшегося наступления, дефицита типов вооружений и высоких гуманитарных потерь».

    Что касается последствий подписания соглашения для Армении, то оно знаменует собой «конец политической карьеры Пашиняна». «Он будет обозначен как главный виновник военных и дипломатических неудач. Сложно представить, что он может задержаться в кресле премьер-министра. Армянской элите придется делать выводы и думать о том, почему не сработала стратегия сохранения статус-кво, почему армяне оказались не готовы к наступлению Азербайджана, почему не удалось мобилизовать международную поддержку», – заключил Кортунов.

    Напомним, во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. При этом президент Армении Армен Саркисян узнал об этом из СМИ, а в Ереване на фоне заявления Пашиняна начались протесты

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже российский лидер Владимир Путин раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта.

    Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция.

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