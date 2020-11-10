В России заявили о конце политической карьеры Пашиняна

«Пашинян будет обозначен как главный виновник военных и дипломатических неудач Армении. Сложно представить, что он может задержаться в кресле премьер-министра», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя протесты в Ереване на фоне подписания лидерами России, Армении и Азербайджана мирного соглашения по Карабаху.

«Армении повезло, что она смогла остановить военные действия накануне катастрофы. Степанакерт был бы захвачен азербайджанскими силами в течение нескольких дней или недель», – заявил газете ВЗГЛЯД генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его мнению, несмотря на довольные «болезненные итоги для Армении», «она пошла на свой Брестский мир, и другого выхода не было».

По словам эксперта, самое главное на данный момент: «сделать правильные выводы, чтобы послевоенная ситуация в Армении и Азербайджане не свелась к подъему реваншистских настроений и усилению радикального национализма».

«Усиление националистических группировок мы видим уже сейчас. В Ереване люди не хотят отдавать какие-то территории, громят здания правительства и парламента, требуют разрыва мирного соглашения. Хотя, конечно, это не те люди, которых бомбят азербайджанские дроны на передовой. Их эмоции не отражают реальное положение дел», – заявил собеседник.

При этом итоговое соглашение Кортунов назвал «дипломатическим успехом Москвы». «Россия еще раз продемонстрировала, что именно она является главным внешним игроком в регионе Южного Кавказа. Только она может обеспечить договоренность между двумя враждующими сторонами. Альтернативные механизмы типа Минской группы ОБСЕ с участием США, Франции и Турции не дотягивают до уровня России», – уверен эксперт.

Несмотря на это, и в Азербайджане, и в Армении политолог прогнозирует «подъем антироссийских настроений». «Будут разговоры о национальном предательстве, о предательстве со стороны Москвы», – ожидает эксперт.

Кортунов также отметил, что Азербайджан, несмотря на явное военное преимущество, был вынужден пойти на мирное соглашение из-за «выдохшегося наступления, дефицита типов вооружений и высоких гуманитарных потерь».

Что касается последствий подписания соглашения для Армении, то оно знаменует собой «конец политической карьеры Пашиняна». «Он будет обозначен как главный виновник военных и дипломатических неудач. Сложно представить, что он может задержаться в кресле премьер-министра. Армянской элите придется делать выводы и думать о том, почему не сработала стратегия сохранения статус-кво, почему армяне оказались не готовы к наступлению Азербайджана, почему не удалось мобилизовать международную поддержку», – заключил Кортунов.

Напомним, во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. При этом президент Армении Армен Саркисян узнал об этом из СМИ, а в Ереване на фоне заявления Пашиняна начались протесты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже российский лидер Владимир Путин раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта.

Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция.

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