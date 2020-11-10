Эксперт объяснил готовность Азербайджана пойти на мир в Карабахе

«В связи с обстрелом российского вертолета в воздушном пространстве Армении Баку был вынужден принять предложение Москвы, иначе Азербайджану пришлось бы очень несладко», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя подписание главами России, Армении и Азербайджана соглашения о прекращении войны в Карабахе.

«Заключенное соглашение уже давно обсуждалось и в Минской группе, и на переговорах Армении и Азербайджана под эгидой России. Поэтому сейчас оно оказалось наиболее реалистичным вариантом, который поможет установить мир на этой земле. Стороны предоставляют друг другу транспортные коридоры к своим эксклавам (Нахичевани и Нагорному Карабаху) и несут ответственность за обеспечение их работы», – пояснил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, полковник запаса Виктор Мураховский.

Собеседник отметил, что «обсуждались и другие варианты соглашения, например, обмен частями территорий эксклавов обеими сторонами». «Однако, на мой взгляд, это было бы совершенно нереалистично», – считает он.

По мнению Мураховского, «размещение российского миротворческого контингента в зоне конфликта означает, что стороны достаточно ответственно будут подходить к вопросу о прекращении огня, ведь по правилам ООН миротворцам разрешено открывать ответный огонь, если против них совершается агрессивная акция с применением вооружения».

«Также радует, что в соглашении упомянуто управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, что означает международное признание соглашения, хотя оно локальное и касается конфликта только двух государств», – добавил собеседник.

Мураховский предположил, что азербайджанская сторона пошла на подписание мирного соглашения, несмотря на военные успехи, потому что «Россия, видимо, сделала такое предложение, от которого невозможно отказаться». «В связи с обстрелом российского вертолета в воздушном пространстве Армении, Баку был вынужден принять такое решение. Если бы был задействован механизм военного ответа на эту акцию агрессии, то Азербайджану пришлось бы очень несладко», – заметил эксперт.

Говоря об участии Турции в миротворческой миссии, Мураховский предположил, что «Анкара просто хочет закрепиться в этом регионе». «И так не секрет, что Турция активно участвует и в военном, и в политическом строительстве в Азербайджане. Это важный прикаспийский регион с нефтью, который к тому же граничит с Россией», – заключил он.

Напомним, во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. При этом президент Армении Армен Саркисян узнал об этом из СМИ.

Позже российский лидер Владимир Путин раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта.

Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция.

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