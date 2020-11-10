Политолог: Россия свела роль Запада в Закавказье к нулю

«Москве удалось вбить очередной гвоздь в гроб ОБСЕ – бессмысленной организации, обслуживающей интересы противников России, и свести роль Запада в Закавказье к нулю», – заявил политолог Тимофей Бордачев, комментируя подписание главами России, Армении и Азербайджана соглашения о прекращении войны в Карабахе

«То, что произошло сегодня ночью – это очень хорошая новость. Во-первых, наступил мир между двумя народами, с которыми Россию связывают дружественные и добрососедские отношения. Во-вторых, ликвидируется один из реликтов эпохи, когда внешнеполитические позиции Москвы были очень слабыми – Минская группа с участием двух лидеров стран Запада – США и Франции», – написал на своей странице в Facebook программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

Эксперт уверен, что вместе с этим «роль Запада в Закавказье сводится к нулю». «Вбит очередной гвоздь в гроб ОБСЕ – бессмысленной организации, обслуживающей интересы противников России. Существенно усиливается российское военное присутствие в Закавказье. Азербайджан получает обратно большую часть отторгнутых 30 лет назад территорий, а Армения – гарантии российских миротворцев и шанс на более благоразумное правительство», – отмечает эксперт.

Он также отметил, что «Турция, если этого захочет Азербайджан, получит доступ к мониторингу исполнения договоренностей, которые были достигнуты под решающим влиянием России». «Но именно сейчас это не имеет значения. За эту чистую победу Россия заплатила жизнями двух своих солдат, но не вступила в боевые действия непосредственно», – заключил политолог.

Напомним, во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. При этом президент Армении Армен Саркисян узнал об этом из СМИ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже российский лидер Владимир Путин раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта.

Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция. Позже в МИД России уточнили, что на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе будут размещены только российские миротворцы.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД