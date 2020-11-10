В Армении заявили о «турбулентной ситуации» в Ереване

«На улицах идут серьезные протесты, исчезла самоцензура на критику правительства, и мы ожидаем дальнейшего осложнения ситуации», – заявил газете ВЗГЛЯД армянский политолог Александр Искандарян, комментируя протесты в Ереване на фоне подписания главами России, Армении и Азербайджана соглашения о прекращении войны в Карабахе.

«Заключенное сейчас соглашение – это некий эскиз того, что должно быть на самом деле и как это должно работать. Несмотря на то, что этот вариант мирного урегулирование обсуждался Минской группой, сейчас он был принят очень резко и в урезанном виде. Поэтому пока непонятно, какие будут гарантии его исполнения, особенно со стороны Азербайджана», – сказал директор Института Кавказа Александр Искандарян.

«Но в любом случае, ввод в зону конфликта российских миротворцев добавит гарантий исполнения договора», – подчеркнул собеседник. По мнению Искандаряна, Азербайджан согласился на подписание мирного соглашения, потому что «в последние месяцы завоевание новых территорий очень затормозилось, и азербайджанцы потеряли огромную часть своей армии».

«Азербайджан продвигался достаточно быстро в первый период войны на юге, где был равнинный рельеф и легко было работать танками, артиллерией и авиацией. Но когда азербайджанцы вступили в лесную местность и начались контактные бои, появились трудности и погибло очень много людей. Начались и связанные с этим экономические и социальные проблемы в Азербайджане», – рассказал собеседник.

Однако гораздо более «турбулентная ситуация» после подписания мира сложилась в Армении. «На улицах проходят серьезные протесты, и несмотря на то, что пока они не оформились в институциональный, структурированный процесс, они будут продолжаться. Исчезла самоцензура на критику правительства в период войны, и мы ждем еще большего осложнения ситуации», - заключил он.

Напомним, во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. При этом президент Армении Армен Саркисян узнал об этом из СМИ, а в Ереване на фоне заявления Пашиняна начались протесты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже российский лидер Владимир Путин раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта.

Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция.

Позже в беседе с газетой ВЗГЛЯД российский политолог Андрей Кортунов заявил о конце политической карьеры Никола Пашиняна.

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