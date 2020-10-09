В Киргизии признали неспособность справиться с разгулом преступности

Сотрудники правоохранительных органов не справляются с разгулом преступности в Бишкеке, заявил и.о. секретаря Совета безопасности Киргизии Омурбек Суваналиев.

«На сегодняшний день разгул преступности очень сильный, это мы все признаем, потому что органы правопорядка не справляются с этим», – приводит слова Суваналиева РИА «Новости».

Однако, и.о. секретаря Совета безопасности Киргизии выразил уверенность, что за три дня ситуацию в республике удалось нормализовать. «Мы провели хорошую работу, организовали ДНД (Добровольную народную дружину), охрану общественного порядка и предотвратили очень много деструктивных посягательств на жизни людей», – отметил Суваналиев в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас ввели чрезвычайное положение, и новый начальник генштаба ввел в город войска. Сейчас патрулируют вместе с сотрудниками милиции и войска, и дружинники», – добавил он.

Суваналиев также упомянул о своем вчерашнем разговоре с директором ФСБ России Александром Бортниковым. «Разговор был о взаимодействии наших структур, а именно – о локализации действий в Бишкеке и недопущении межнациональных столкновений, чтобы предотвратить другие преступления», – сказал и.о. секретаря Совета безопасности Киргизии.

В пятницу президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения до 21 октября. Комендантом столицы назначен заместитель министра внутренних дел Киргизии Алмазбек Орозалиев. Жээнбеков также заявил, что есть вероятность потерять Киргизию, если беспорядки продолжатся.

Позже в МВД Киргизии уточнили, что чрезвычайное положение в Киргизии начнет действовать с 10 октября. Киргизский политолог Марс Сариев в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил задержку со вводом войск в центр Бишкека.