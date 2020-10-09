Эксперт объяснил задержку со вводом войск в центр Бишкека

«Решение властей отложить введение ЧП до полуночи 10 октября – это отсрочка. Она нужна, чтобы митингующие покинули центральные улицы. Ситуация теперь стабилизируется», – заявил газете ВЗГЛЯД киргизский политолог Марс Сариев, комментируя ввод киргизских войск на окраины Бишкека после указа президента о введении ЧП.

«Думаю, что жертв вообще не будет: при новом начальнике Генштаба, генерале Таалайбеке Омуралиеве все должно быть спокойно. У этого генерала богатый служебный опыт, в том числе и опыт службы в Афганистане и на афганской границе», – пояснил Марс Сариев, сотрудник Института общественный политики Кыргызстана.

«Жители Бишкека сейчас напуганы. Конечно, военная власть устроила бы их больше, чем бандиты на улицах. Но при этом горожане также не хотят и того, чтобы из-за разгула криминала военная власть установилась бы надолго», – сказал политолог. «При этом, похоже, главным игроком в происходящих событиях стала Москва. При ее посредничестве в республике сейчас будет найден консенсус элит», – сказал Сариев.

Как уже сообщалось, около 20 часов по местному времени (16 часов мск) войска вошли на окраины столицы Киргизии. Колонны армейских грузовиков с военнослужащими были замечены с южной и западной частей Бишкека. Однако в центр города войска входить не стали. Позднее МВД сообщило, что требования режима чрезвычайного положения, которое ранее ввел в Бишкеке президент Сооронбай Жээнбеков, станут обязательными к исполнению позднее – с 10 октября. Комендантский час в Бишкеке может назначить комендант города в случае необходимости, сообщила пресс-служба президента страны.

К вечеру в пятницу участники многотысячного митинга в поддержку оппозиции, который прошел перед зданием правительства республики в центре Бишкека, разошлись, передал ТАСС. По состоянию на 22:00 (19:00 мск) на площади осталось всего около 100 человек.