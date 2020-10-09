Эксперт: Ввод войск в Бишкек поручили ветерану войны в Афганистане

«Если Омуралиев не наведет порядок в Бишкеке, его надо будет отправить под трибунал», — заявил газете ВЗГЛЯД бывший вице-президент Киргизии Феликс Кулов, комментируя назначение начальником генштаба республики Таалайбека Омуралиева.

«Это боевой генерал, который прошел Афган, получил хорошее военное образование. Такой человек, как Омуралиев, должен поступать по закону, а закон требует, чтобы был наведен порядок. Новый начальник генштаба – сугубо военный человек, профессионал, а значит, сможет помочь республике поскорее выйти из чрезвычайной ситуации», – сказал бывший вице-президент и бывший министр национальной безопасности республики Феликс Кулов.

Ранее в пятницу президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указы об освобождении Райимберди Дуйшенбиева с поста начальника генштаба Вооруженных сил и назначении на этот пост генерал-майора Таалайбека Омуралиева. Президент также ввел в столице чрезвычайное положение и велел генштабу вывести войска на улицы Бишкека для обеспечения порядка.

Напомним, в 1987–1988 годах Омуралиев проходил службу в Афганистане в должности командира мотострелкового взвода. В 2000 году окончил академию имени Фрунзе в Москве, в 2011–2014 годах занимал пост министра обороны Киргизии.