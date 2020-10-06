Эксперт рассказал о роли вернувшихся из России мигрантов в киргизских протестах

«На фоне COVID-19 десятки тысяч граждан Киргизии вернулись из России домой и стали безработными. Социальное напряжение росло, и на этом фоне представители Севера взяли реванш у представителей Юга», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Андрей Грозин, комментируя массовые демонстрации в Бишкеке, где протестующие захватили несколько правительственных зданий из-за несогласия с результатами парламентских выборов.

«Мы видим всплеск межрегиональной борьбы, замаскированный под «цветную революцию», где в качестве отправного пункта используются общественные ожидания от прошедших выборов», – убежден заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.

«Перевороты и революции – это старинная киргизская традиция. В марте 2005 года и в апреле 2010 года все это закончилось сменой политических фигур во власти, – продолжил собеседник. – В 2005 году южане подвинули северян. Экс-глава республики Курманбек Бакиев тогда выстроил монополию Юга, но в 2010-м ему пришлось бежать».

При Алмазбеке Атамбаеве киргизы пытались построить более взвешенную систему, но Север все равно доминировал, напомнил эксперт. «После того, как Сооронбай Жээнбеков стал президентом, 80% крупных чиновников были южанами. А вчера и сегодня на митингах наиболее активными были выходцы с севера. Поэтому мы имеем дело с традиционным клановым переделом власти между Севером и Югом», – пояснил Грозин.

Свою роль в протестах сыграла и ситуация с коронавирусом, отметил собеседник. «Так называемая кормовая база сократилась. Кроме того, несколько десятков тысяч граждан Киргизии вернулись с заработков из России домой. Те, кто раньше переводил деньги, стали безработными. Из-за этого социальное напряжение росло. И на этом фоне мы видим реванш Севера против излишне зарвавшегося Юга», – считает эксперт.

«В протестах, конечно, есть элементы «цветной революции». Но «бишкекской хипстоте» там ничего не светит, даже если власть перейдет к восставшим. Серьезные люди, располагающие частными армиями, определятся с властью. Из той же активистки Риты Карасартовой никто не станет делать Светлану Тихановскую», – добавил Грозин.

«При этом экс-президент Атамбаев, которого ночью протестующие освободили из СИЗО, намерен вернуться во власть. Но его ждет судьба Юлии Тимошенко, которую также освобождали, также красиво возили на инвалидной коляске по Майдану, а потом задвинули в Раду. Атамбаев может стать вождем революции, но президентом он не станет», – убежден собеседник.

«Кроме того, пока не ясно, кто победит в протестах. Это станет понятно к концу вторника. Вполне возможно, что действующий глава республики Жээнбеков устоит. У него есть большой опыт выживаемости в сложной токсичной киргизской среде, и его поддерживает значительная часть Юга. Но, судя по всему, он потерял поддержку силовиков», – резюмировал Грозин.

Напомним, протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов. Демонстранты захватили и разграбили здание парламента. Число пострадавших в столкновениях в Киргизии возросло до 590, один человек погиб.

Во вторник президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что ночью в стране произошла попытка незаконного захвата власти. При этом президент не исключает возможности аннулирования итогов парламентских выборов.

В то же время демонстранты освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию, а также экс-главу администрации президента Фарида Ниязова. Кроме того, демонстранты провозгласили кандидата в депутаты парламента от проигравшей партии «Республика» Жоошбека Коеналиева новым «мэром» Бишкека.

Также Социал-демократическая партия Киргизии (СДПК), поддерживающая Атамбаева, заявила о свержении «преступной власти» в Киргизии.

При этом ЦИК Киргизии отменил итоги выборов в парламент.



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