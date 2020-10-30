Россиянину предложили 50 тыс. долларов за «правду» о сбитом MH17

Подозреваемый по делу о крушении рейса MH17 на Украине россиянин Сергей Дубинский заявил, что журналисты в Нидерландах предложили ему 50 тыс. евро за «правду» о крушении самолета.

«Меня уже достали после начала судебного процесса журналисты, и наши, и иностранные... Буквально через две недели после начала судебного процесса у меня звонок в домофон: «Здравствуйте (с акцентом), мы хотим взять у вас интервью», – сказал Дубинский в интервью изданию Bonanza Media, передает РИА «Новости».

Он отметил, что собеседники представились государственным каналом Нидерландов, и заявил, что отказался давать им интервью. «Они спросили: «Почему?» Я говорю: «Потому что у нас демократическая страна... хочу, даю интервью, не хочу – не даю». «Мы хотели предложить вам за правдивый рассказ о «Боинге» 50 тыс. евро». Я говорю: «Вы знаете, я более 30 лет прослужил в армии, у меня прекрасная пенсия, которая меня полностью устраивает», – добавил Дубинский.

Также он пояснил, что в день авиакатастрофы украинский зенитно-ракетный комплекс «Бук» находился рядом с селом Зарощенское в Донецкой области.

«По роду своей служебной деятельности на тот момент я знал, где на территории Донецкой области, даже на расстоянии 80 километров от фронта, находится каждая единица военной техники, украинской, соответственно. Каждая единица, до последнего танка и последнего БТР. Поэтому я ответственно заявляю, что по состоянию на 17 июля 2014 года вблизи села Зарощенское на расстоянии, насколько я помню, 800 метров, на возвышенности, украинский «Бук» из мариупольского дивизиона находился. Это я заявляю ответственно. 17 июля он находился там», – сказал он.

ЗРК на тот момент был развернут в районе полным комплексом, добавил Дубинский. Он отметил, что не в курсе, стрелял ли этот «Бук» или нет.

«Еще они врут, что не было украинских самолетов в тот день. Они были в небе. Для этого они и говорят, что радары в тот день не работали... Ну зачем вы врете? Ведь были украинские самолеты, их десятки, сотни людей наблюдали, эти самолеты», – заявил он.

Дубинский признался, что сам не видел эти самолеты, поскольку находился в Донецке. «Но мои подчиненные мне докладывали (об украинских самолетах – прим. ВЗГЛЯД). Потом мы опрашивали местных жителей. И даже один самолет, когда мои ехали к месту падения «Боинга», для того, чтобы выставить оцепление, еще в это время один украинский самолет где-то в том районе еще кружился», – пояснил он.

Авиакатастрофа произошла шесть лет назад, 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз – Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией.

8 июня в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе рейса MH17. На суде было заявлено, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также стало известно, что Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу крушения самолета.