В Нидерландах заявили о поражении MH17 ракетой 9М38М1

Нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу разбившегося в Донбассе малайзийского Boeing заявил, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Натурные эксперименты концерна «Алмаз – Антей» в 2015 году показали противоположный результат.

Он сообщил, что в «телах членов экипажа было найдено 29 стальных осколков», при этом в теле капитана обнаружили «фрагмент в форме бабочки». Нидерландский институт судебной экспертизы провел сравнение с частями украинской демонтированной боеголовки и фрагментов боеголовок, которые были получены после испытаний в Финляндии и на Украине.

Отмечается, что в теле другого члена экипажа нашли частицу, по составу отличающуюся от таких фрагментов, передает РИА «Новости».

Как рассказал прокурор, в обломках и телах жертв нашли 370 осколков из 8 тыс., лишь два из них (второй – в передней части кабины) визуально распознаются как бабочки. Указывается, что найдены не все поврежденные части обломков самолета.

Утверждается, что «обнаружено больше сходства с ракетой «Бук» типа 9М38М1, чем с ракетой 9М38».

Напомним, итоги исследования концерна «Алмаз – Антей» по крушению рейса MH17 на востоке Украины опровергают выводы Нидерландов о типе ракеты, которой мог быть сбит самолет.

Как сообщал гендиректор концерна Ян Новиков, эксперименты показали, что в случае поражения Boeing более современной ракетой 9М38М1 самолет бы имел огромное количество характерных повреждений в виде «бабочки», так как из 7 тыс. осколков каждый четвертый – это двутавр с наибольшей кинетической энергией.

Ракеты 9М38 не производятся в России с 1986 года и были сняты с вооружения российских ВС еще в 2011 году.

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