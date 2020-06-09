В Нидерландах заявили об отказе Киева предоставить данные с радаров по MH17

Украинская сторона не предоставляла первичных данных с радаров по делу разбившегося в Донбассе в 2014 году малайзийского Boeing, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде.

«Украина практически не предоставила первичных радиолокационных данных. Украина объяснила голландскому совету по безопасности, что не было зафиксировано никаких первичных радиолокационных данных, так как радар в этот момент не работал», – цитирует РИА «Новости» прокурора.

Ранее нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу разбившегося в Донбассе малайзийского Boeing заявил, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38.

Накануне основатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф нашли новых свидетелей, которые сообщили, что во время крушения Boeing в Донбассе в небе находились военные самолеты.

9 марта в Нидерландах начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению Boeing. Постпред России при ОБСЕ назвал процесс политизированным «судилищем».

Прокурор Нидерландов утверждает, что самолет якобы сбили «доставленным из России «Буком». Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы следственной группы, указывая в том числе на нежелание использовать выводы российской стороны.