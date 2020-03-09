В Нидерландах начался судебный процесс над подозреваемыми по делу MH17

Судебный процесс над лицами, подозреваемыми в причастности к крушению малайзийского Boeing в июле 2014 года, начался в Нидерландах при пустой скамье подсудимых.

В ходе слушаний с 9 по 13 марта будут рассматриваться технические, организационные и административные вопросы: получили ли подозреваемые повестки в суд, осведомлены ли они о том, что в их отношении в Нидерландах возбуждено уголовное дело, в чем именно они обвиняются, можно ли их судить заочно, готова ли прокуратура к представлению доказательств, какую роль будут играть родственники погибших. На эти же цели отведена и еще одна неделя с 23 по 27 марта.

По существу рассмотрение дела начнется не раньше 8 июня, передает ТАСС.

В настоящее время дело прокуратуры насчитывает 102 тома и 36 тыс. страниц. По предварительной информации, интересы одного из подозреваемых – россиянина Олега Пулатова – будет представлять группа из двух голландских и одного российского адвокатов. Суд над тремя остальными подозреваемыми – россиянами Игорем Гиркиным, известный под псевдонимом Стрелков, и Сергеем Дубинским, а также украинцем Леонидом Харченко – будет, по всей видимости, проходить заочно. Однако на этот счет председательствующий судья должен принять отдельное решение.

Судебный процесс проходит на фоне серьезных разногласий между Россией и Западом относительно того, можно ли доверять результатам расследования Совместной следственной группы (ССГ), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Эксперты сначала пришли к выводам, что лайнер якобы был сбит ЗРК «Бук», а в июне 2019 года заявили, что установили четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. При этом нидерландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что у ССГ якобы есть свидетель, который видел запуск ракеты «Бук» по самолету.

Между тем, в феврале в Сети был опубликован документ Службы военной разведки и безопасности Нидерландов, в котором утверждается, что крушение МН17 в июле 2014 года произошло в районе, где не было ни одного ЗРК «Бук». В Кремле заявили, что это только подтверждает правоту России.

Россия неоднократно замечала, что ССГ использует безосновательные аргументы обвинения и не желает использовать выводы российской стороны.