Свидетели сообщили о присутствии истребителей в небе при крушении MH17

Основатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф нашли новых свидетелей, которые сообщили, что во время крушения Boeing в Донбассе в небе находились военные самолеты.

Видеозапись со свидетельствами очевидцев была опубликована на YouTube-канале Bonanza Media.

Житель поселка Ольховчик Роман сообщил, что «вспышки, взрыва не видел», но «звук слышал, хлопки». По его словам, «потом истребитель пошел в сторону Дебальцево», передает ТАСС.

«Второго самолета» он «не видел», но «потом говорили, был второй».

«Мы потом еще удивились, почему по новостям сказали, что сбили ракетой, а о самолетах вообще ничего не говорили», – заявил он.

Другой очевидец сообщил, что «сначала все было тихо, а потом начали летать над головой военные самолеты». Один самолет он видел, «второй, как бы слышно было звук, но непонятно, где он был».

«Раз, все затихло. Минуты две прошло, над головой мощный хлопок. Поднял голову в небо посмотреть, увидел след. От чего – не знаю. Но он был как бы горизонтально», – сообщил он, добавив, что после этого «увидел, уже из-за облаков падал самолет», как «листья с дерева».

На пресс-конференции в Гааге Ерлашова по видеосвязи сказала, что продолжит проводит независимое расследование. По ее словам, «расследование Совместной следственной группы нельзя назвать удовлетворительным».

«Нас убеждают в основном через СМИ и Bellingcat», – сказала она, отметив, что «были презентации ССГ», но «это все неубедительно».

По ее словам, «информация о «Буке», ездившем по округе, запустившим ракету, будь он российский, повстанцев или украинский, очень расплывчатая».

«Но что я точно знаю, так это то, что в тот день в небе в непосредственной близости от места трагедии находились украинские военные самолеты», – заявила Ерлашова.

«Мы были на месте крушения, мы ходили от одного дома к другому, спрашивали разных людей», – подчеркнула она, отметив, что свидетели «если не видели, но слышали истребитель, то они так об этом и говорят».

Ерлашова «не стала бы утверждать, что эти люди не боятся говорить». Однако, по ее словам, «желание добиться справедливости превосходит их страхи». Интервью взяли у «гораздо большего числа людей», в видео же включили «только тех, кто согласился говорить открыто».

Ерлашова призвала изучить роль Украины «не только по вопросу незакрытия воздушного пространства, что является основополагающей причиной катастрофы», хотя «прокуратура уже сказала, что не намеревается расследовать это». Ерлашова подчеркнула, что «нельзя игнорировать присутствие украинских истребителей в небе».

В понедельник в Нидерландах возобновятся слушания по делу о катастрофе рейса MH17.

9 марта в Нидерландах начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению Boeing. Постпред России при ОБСЕ назвал процесс политизированным «судилищем».