Постпред России при ОБСЕ назвал суд по MH17 политизированным «судилищем»

Проходящий в Гааге суд по делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году является глубоко политизированным «судилищем», заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Мы считаем, что те судебные процедуры запущенные – скорее, это какое-то политическое судилище, которые никакого не имеют отношения к профессиональному расследованию», – цитирует РИА «Новости» постпреда.

Лукашевич напомнил, что Россия была отстранена от участия в следствии, «хотя и тесно взаимодействовала со следственными органами, предоставляя всю необходимую информацию». По его мнению, без России расследование «не имеет шансов на какие-то реальные перспективы».

«Сильная политизация профессионального разговора на эту тему не получается, да и вряд ли получится, потому что мы прекрасно понимаем всю заангажированность участников этого расследования», – добавил он.

Лукашевич отметил, что «это была страшная трагедия, которую необходимо вне политического контекста расследовать профессионально и глубоко».

Напомним, в феврале был опубликован документ Службы военной разведки и безопасности Нидерландов, в котором утверждается, что крушение МН17 в июле 2014 года произошло в районе, где не было ни одного ЗРК «Бук». Кремль заявил, что это лишь подтверждает правоту России.

В понедельник судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению малайзийского Boeing прошел в Нидерландах. Сообщалось, что суд собрался приобщить к делу МН17 данные об отсутствии «Буков» в районе крушения.

Прокурор Тейс Бергер заявил, что совместная следственная группа (Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина) «практически завершила» расследование», оно «будет закончено и все материалы «будут переданы в суд к началу досудебного рассмотрения дела в июне».