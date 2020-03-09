Прокурор по делу MH17 заявил, что самолет сбили «доставленным из России «Буком»

Совместная следственная группа (ССГ) по итогам расследования пришла к своему изначальному выводу о том, что малайзийский Boeing, следовавший рейсом MH17, якобы был сбит из зенитно-ракетной установки «Бук», об этом заявил прокурор Вард Фердинандуссе.

«В ходе своей работы следователи изучили все возможные причины крушения рейса MH17. И Совместная следственная группа (ССГ) пришла к выводу, что самолет был сбит зенитным ракетным комплексом «Бук», который был доставлен на территорию Украины из Российской Федерации», – приводит его слова ТАСС.

Как заявила представитель прокуратуры Нидерландов Дигна ван Бутзелар, максимальным наказанием для обвиняемых по делу может стать пожизненное заключение.

При этом Фердинандуссе заявил, что свидетели по делу MH17 останутся анонимными, поскольку они якобы подвергаются «серьезному риску». «Судья решил, что имена десятков свидетелей в материалах дела должны оставаться в тайне. К сожалению, это является обязательным условием, позволяющим этим свидетелям рассказывать свои истории в безопасных условиях», – приводит его слова РИА «Новости».

По делу проходят четыре фигуранта – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Судебное заседание по делу о крушении MH17 прошло в понедельник в особо охраняемом комплексе Схипхол.

Судья окружного суда Гааги Мария Кнайф сообщала, что материалы голландского журналиста Макса Ван дер Верффа об отсутствии «Буков» в районе крушения Boeing в Донбассе в июле 2014 года могут приобщить к делу.

Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы ССГ, указывая не безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.

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