Дуда собрался ослабить запрет абортов в Польше

Польский лидер Анджей Дуда внес в парламент страны законопроект, допускающий аборты в случае, если смерть ребенка неизбежна. Проект внесен после вердикта конституционного суда страны, запретившего аборты по причине патологий плода.

Дуда сообщил, что не сторонник так называемых евгенических абортов, но решение КС привело к ситуации, «когда аборт стал невозможным в случае так называемых летальных патологий плода, при которых известно, что ребенок все равно не сможет жить после родов», передает ТАСС.

«Это чрезвычайно деликатная и болезненная ситуация для каждой мамы, для каждого родителя. В случае летальных дефектов смерть ребенка неминуема. Следовательно, защита его жизни недоступна человеческим силам», – сказал президент Польши.

Он добавил, что обсудил ситуацию с экспертами, врачами юристами, после чего решил внести в парламент проект поправки к закону о планировании семьи, защите человеческого плода и условиях, разрешающих аборты.

«Проект предусматривает введение нового положения, которое восстанавливает возможность прерывания беременности в соответствии с принципами польской конституции в случае так называемых летальных патологий, когда пренатальные тесты или другие медицинские факторы указывают на высокую вероятность того, что ребенок родится неподвижным или отягощенным неизлечимой болезнью или дефектами, которые неизбежно и напрямую приведут к смерти ребенка, независимо от используемых терапевтических мер», – указал Дуда.

После принятия закона останутся три причины для законного прерывания беременности: угроза жизни и здоровью матери, изнасилование или инцест и серьезное и необратимое повреждение плода, ведущее к смерти ребенка.

«Рассчитываю на широкий политический консенсус по этому вопросу, представители различных политических партий – как правых, так и оппозиционных – публично заявили о своей поддержке аналогичного правового решения. Это решение также поддерживает большинство поляков», – отметил он.

Отметим, ранее Дуда приветствовал решение Конституционного трибунала и подчеркивал свое неприятие абортов даже при необратимых дефектах развития плода. Однако на фоне продолжительных многотысячных протестов глава республики изменил позицию. В четверг Дуда заявил, что женщины должны иметь право на прерывание беременности в случае дефектов развития плода. «Не может быть такого, чтобы закон требовал от женщины подобного героизма», – сказал он радиостанции RMF FM.

В конце октября в Польше начались массовые протесты против ужесточения законодательства в отношении абортов. Протестующие перекрывали дороги, в Варшаве полиции пришлось вмешаться, чтобы не допустить столкновения протестующих с ультраправыми.

Политолог Николай Межевич в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что вопрос абортов в Польше будет зависеть от позиции Брюсселя и Ватикана.