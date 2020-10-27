Эксперт объяснил раскол общества в Польше из-за абортов

«Возможно, польские либералы в итоге одержат верх. По вопросам абортов многое будет зависеть от позиции Брюсселя и Ватикана», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич, комментируя массовые протесты в Польше из-за ужесточения законодательства в отношении абортов.

«В Польше все будет зависеть от позиции Брюсселя и точки зрения Ватикана. Если папский престол покажет, что такая жесткая и ортодоксальная позиция Варшавы уже не соответствует мнению понтифика, тогда ситуация в польском обществе может измениться», – считает президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ) Николай Межевич.

По словам эксперта, уже в ближайшем будущем стоит ожидать давления на Польшу со стороны Евросоюза. Антироссийская политика Варшавы полностью устраивает ЕС, но Брюссель предъявляет к Польше дополнительные требования, и тут европейцев многое не устраивает.

«Сейчас в Польше идет укрепление традиций. Половина населения республики считает, что костел в Польше должен быть таким же, как и во времена их дедов и прадедов. Житель небольшого или среднего города, пропустив воскресную службу, как и в 17-м веке, рискует выпасть из круга общения. Ему не подадут руки. Костел в жизни поляка значит больше, чем костел в жизни любого европейца», – подчеркивает политолог.

При этом вторая половина населения республики считает, что такая ортодоксальная религиозность устарела с точки зрения 21-го века и не способствует созданию позитивного имиджа страны в мире. К тому же сам Ватикан стремительно меняется, но костел остается таким, каким был на протяжении веков, отметил собеседник.

«Аборт по медицинским показаниям разрешается в том или ином виде во всех странах. И попытка пойти против светской модели раскалывает польское общество. Возможно, либеральная часть поляков в итоге и одержит верх – все будет зависеть от Брюсселя и Ватикана», – заключил Межевич.

Ранее сообщалось, что в понедельник в Польше прошли массовые беспорядки из-за ужесточения законодательства в отношении абортов. В акциях протеста в 150 городах приняли участие десятки тысяч человек – в автомобилях, на велосипедах или пешком они блокировали движение на дорогах. В Кракове протесты прошли под лозунгом «Это война».

Напомним, протесты в Польше не утихают уже шесть дней. Они начались после того, как в четверг 22 октября Конституционный суд Польши признал антиконституционным закон, разрешающий проведение аборта в случае серьезной и необратимой инвалидности плода или его неизлечимого заболевания, сообщает ТАСС.

Запрет на проведение абортов приветствовался некоторыми депутатами парламента, президентом Польши Анджеем Дудой, а также высшими иерархами Польской католической церкви. Среди противников такого подхода – польские врачи, которые указывают, что запрет прерывания беременности в случае патологии плода представляет собой значительную угрозу для физического и психического здоровья женщин.

Решение властей Польши пойти на столь спорный шаг в разгар пандемии, когда массовые акции небезопасны, вызывает все больше критики. Профессора Краковского университета в своем заявлении назвали это решение «доказательством отсутствия у властей чувства ответственности за жизни людей».

Напомним, что в Польше с 1993 года действует одно из самых жестких законодательств в отношении абортов. Прервать беременность разрешается только при наличии медицинских оснований, угрозы для жизни и здоровья матери или серьезной патологии плода до 12 недели беременности, а также в случае изнасилования или инцеста.

Представители правящей в Польше партии «Закон и справедливость», располагающей большинством голосов в парламенте, выступают за значительное ограничение возможностей женщин и против абортов даже в случае выявления у плода каких-либо патологий.

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