В Польше произошли массовые беспорядки из-за запрета абортов

В Польше продолжаются массовые протесты против ужесточения законодательства в отношении абортов, в том числе перекрываются дороги. В Варшаве полиции пришлось вмешаться, чтобы не допустить столкновения протестующих с ультраправыми.

Как пишет Deutche Welle, в Польше не утихают протесты против ужесточения законодательства в отношении абортов. Они уже охватили около 150 городов. В Варшаве протестующие блокировали несколько оживленных перекрестков.

По всей стране в акции протеста приняли участие десятки тысяч человек – в автомобилях, на велосипедах или пешком они блокировали движение на дорогах.

Многие участники акций сняли с себя верхнюю одежду и держали плакаты с написанными в оскорбительной форме требованиями к правительству уйти в отставку.

Полиция с трудом не допустила столкновения этой группы с правыми демонстрантами: чтобы не допустить избиений, полиция применила перцовый газ. В Кракове протесты прошли под лозунгом «Это война».

Между тем решение властей Польши пойти на столь спорный шаг в разгар пандемии, когда массовые акции небезопасны, вызывает все больше критики. Профессора Краковского университета в своем заявлении назвали это решение «доказательством отсутствия у властей чувства ответственности за жизни людей».