В Кремле ответили на отказ США продлить договор СНВ-3 на год

В Кремле надеются, что контакты с США будут продолжены, несмотря на отказ Белого дома продлить договор СНВ-3 на год, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы надеемся на то, что в любом случае будут продолжены контакты с американской стороной. В целом, конечно, как уже говорил президент, продление договора позволило бы нам выиграть время, выиграть вот эти 12 месяцев для субстантивных и серьезных переговоров по вопросам контроля над вооружениями», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, лишение мира этого документа будет иметь пагубные последствия для международной безопасности.

«Поэтому, конечно, мы предпочли бы все-таки услышать готовность наших американских партнеров продлить этот документ», – добавил он.

Вместе с тем, по словам пресс-секретаря, отказ американской администрации от предложения Путина не означает, что контакты с США должны быть полностью остановлены.

Кроме того, в Кремле не склонны винить в несговорчивости лично президента США Дональда Трампа. «Мы не говорим о Трампе, мы говорим об американской стороне», – уточнил Песков.

Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений без каких-либо условий на год. Белый дом заявил, что американская сторона отказывается от предложения российского лидера, но выразил надежду, что Россия «пересмотрит свою позицию до того, как начнется дорогостоящая гонка вооружений».

В ООН сообщили, что надеются на успех договоренностей России и США о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях.

Бывший координатор Белого дома по вопросам контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения Гэри Сеймор заявил, что предложение о продлении СНВ-3 – своего рода «политический подарок» американскому коллеге Дональду Трампу. По его словам, США следовало бы его принять.

Посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что Белый дом отверг предложение президента России без какого-либо серьезного анализа.