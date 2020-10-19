В Кремле ответили на отказ США продлить договор СНВ-3 на год

Взгляд
19 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 14:15  |  vz.ru
Разделы

Москва рассчитывает на помощь дворников из провинции

Кто будет чистить московские дворы от снега и льда Максим Блинов/РИА Новости
Столица России оказалась в миграционной ловушке – зима уже близко, а хрестоматийных таджиков с ломом в руках стало гораздо меньше. Из-за пандемии они покинули Москву. Такие опасения следуют из заявления мэра города Сергея Собянина. Он полагает, что дефицит дворников могут восполнить наши соотечественники из других регионов. Поедут ли они на работу в Москву, и если да, то на каких условиях? Подробности...
Перейти в раздел…

«Дело Навального» подрывает авторитет иностранных спецслужб

Навальный удивительно быстро пришел в себя после «двойного отравления» супертоксичным «Новичком» instagram.com/navalny
В западной прессе появилась новая версия «отравления» Навального. Как пишет теперь британская Guardian, блогера и не планировали убивать, а хотели только припугнуть, и занималась этим якобы «Вторая служба ФСБ». Информацию об этом изданию предоставили некие источники, связанные с европейскими разведками. Однако данная версия, по мнению экспертов, выглядит чрезвычайно нелепо и не выдерживает никакой критики. Подробности...
Перейти в раздел…

Как сорвалась попытка добавить Су-34 уникальные «морские» возможности

Это не Су-34, это Су-32ФН Reuters
Бомбардировщик Су-34 по праву вызывает чувство гордости – эта во многом выдающаяся боевая машина отлично проявила себя в Сирии. Однако мало кто знает, что для нее изначально предусматривалась и морская модификация. «Морской» Су-34 должен был совсем недавно поступить на вооружение. Что дала бы реализация этой идеи ВМФ России и почему она сорвалась? Подробности...
Перейти в раздел…

Эрдоган строит «тюркский мир» в зоне жизненных интересов России

Амбиции Эрдогана распространяются далеко за пределы Турции REUTERS/Goran Tomasevic
Вмешательство Турции в карабахский конфликт обнажило опасную для России тенденцию. Провозглашенная Анкарой концепция «Один народ – два государства» подразумевает, что жители Азербайджана – такие же турки, как сами турки. Теперь же на наших глазах происходит переход к концепции «один народ – одно государство», а значит, Турция начинает интегрировать в свой состав территории, когда-то принадлежавшие России. Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Как ты вел себя, когда у других рушился мир

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
И ты переключаешь в голове этот регистр, просто чтобы сохранить вот этот мир, который ты всю жизнь создавал, чтобы не пустить под откос свое хорошо и хорошо тех людей, которых ты любишь. Чтобы элементарно тебе было радостно, а не горько. А где-то неподалеку убивают людей. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Не читайте перед обедом антисоветских газет

Максим Соколов, публицист
То ли тирания какая-то плюшевая, то ли свободные камни с каким-то изъяном, то ли камлания прогрессивной общественности сами по себе, а экзистенциальный прорыв к свободе, через тернии к звездам, сам по себе. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Геронтократия защищает США

Дометий Завольский, историк-архивист
Современная медицина хоть уже замедляет (неравномерно) старение, но еще не омолаживает. Есть риск получить геронтократию в яркой обертке: вроде бы активных политиков, кои десятилетиями будут мыслить по-стариковски. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
Перейти в раздел…

В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
Подробности...

Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
Подробности...

На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
Подробности...
Перейти в раздел…
11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
Подробности...
17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
Подробности...
17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какой у вас телефон?
  • Я поклонник Android

  • Я поклонник iPhone

  • Использую телефоны на разных платформах
Вы поддерживаете обязательную вакцинацию населения от коронавируса?
  • Да, всех граждан

  • Да, только граждан из групп риска

  • Нет, вакцинация должна быть добровольной
Что страшнее – карантин или коронавирус?
  • Карантин

  • Коронавирус
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле ответили на отказ США продлить договор СНВ-3 на год
    Кремль анонсировал «интересное выступление» Путина МИД заявил об обсуждении с Турцией вопроса о сирийских наемниках в Карабахе В России обвинили Францию в лицемерии на фоне убийства учителя чеченцем Начата проверка данных о принудительной стерилизации женщин на Урале
    Экипаж МКС устранил утечку воздуха временными средствами Израиль заявил об опасном сближении российского Су-27 с лайнером Israir Пьяный британский подводник пытался выгрузить ядерные ракеты На решение проблемы обеспечения Крыма водой выделили 50 млрд рублей
    Российские оборонные компании атаковали северокорейские хакеры На Украине потребовали декоммунизировать колбасу В Перу нашли двухтысячелетнего 37-метрового кота Асмус назвала размер своей зарплаты в театре

    Главная тема


    Эрдоган строит «тюркский мир» в зоне жизненных интересов России

    «с недосягаемых позиций»


    В России оценили способность США «обстреливать Москву» суперпушкой

    «крупная диаспора»


    Соловьев рекомендовал «Большой Украине» вместо Крыма «вернуть» Чикаго

    права автовладельцев


    Новые правила покупки ОСАГО вступили в силу

    Видео

    «Крымская платформа»


    Зеленский вербует Эрдогана на противостояние с Россией

    новая версия «отравления»


    «Дело Навального» подрывает авторитет иностранных спецслужб

    неожиданная история


    Как сорвались переговоры о переходе союзников Гитлера в Красную армию

    зима близко


    Москва оказалась в миграционной ловушке

    Следы «Новичка»


    Кот Скрипаля: Две башни Алексея Навального

    COVID-19


    Дмитрий Грунюшкин: Ковид-диссиденты боятся больше, чем ковидофобы

    Опрос Зеленского


    Василий Стоякин: Пять вопросов Владимира Зеленского поставили в тупик его самого

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Какой у вас телефон?

    В Кремле ответили на отказ США продлить договор СНВ-3 на год

       19 октября 2020, 13:53
    Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    В Кремле надеются, что контакты с США будут продолжены, несмотря на отказ Белого дома продлить договор СНВ-3 на год, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Мы надеемся на то, что в любом случае будут продолжены контакты с американской стороной. В целом, конечно, как уже говорил президент, продление договора позволило бы нам выиграть время, выиграть вот эти 12 месяцев для субстантивных и серьезных переговоров по вопросам контроля над вооружениями», – цитирует РИА «Новости» Пескова. 

    По его словам, лишение мира этого документа будет иметь пагубные последствия для международной безопасности. 

    «Поэтому, конечно, мы предпочли бы все-таки услышать готовность наших американских партнеров продлить этот документ», – добавил он. 

    Вместе с тем, по словам пресс-секретаря, отказ американской администрации от предложения Путина не означает, что контакты с США должны быть полностью остановлены.

    Кроме того, в Кремле не склонны винить в несговорчивости лично президента США Дональда Трампа. «Мы не говорим о Трампе, мы говорим об американской стороне», – уточнил Песков.

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений без каких-либо условий на год. Белый дом заявил, что американская сторона отказывается от предложения российского лидера, но выразил надежду, что Россия «пересмотрит свою позицию до того, как начнется дорогостоящая гонка вооружений».

    В ООН сообщили, что надеются на успех договоренностей России и США о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях.

    Бывший координатор Белого дома по вопросам контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения Гэри Сеймор заявил, что предложение о продлении СНВ-3 – своего рода «политический подарок» американскому коллеге Дональду Трампу. По его словам, США следовало бы его принять.

    Посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что Белый дом отверг предложение президента России без какого-либо серьезного анализа.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •