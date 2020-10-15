Серфер рассказал о грамотной работе по поиску причин ситуации на побережье Камчатки

Серфер Антон Морозов, одним из первых сообщивший о загрязнении воды в акватории Авачинской бухты, рассказал, что сейчас на Камчатке мобилизованы все возможные ведомства, чтобы понять, что произошло на побережье.

«Очень сложно, когда непонятно, что вообще происходит. Сейчас трудится целый штаб над этой проблемой: ученые, биологи, океанологи, МЧС и другие. Все они изучают это явление, реагируют очень быстро. Помогает общественность: скидывает материалы, фото, видео. До этого эти данные скапливались в интернете, и со стороны казалось, что на побережье творится что-то невообразимое. На данный момент этот ажиотаж спал, рассматривается несколько версий произошедшего», – рассказал Морозов, слова которого приводятся на сайте Камчатки.

Он также отметил, что находится в прямом контакте с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым, и выразил мнение, что из-за сложившейся ситуации на полуострове будет уделено большее внимание проблемам экологии.

«Изначально все выглядело так, будто все в панике и не знают, что делать, не хватало знаний для решения этой проблемы. Сейчас все слажено, очень много людей на Камчатке: одни работают там, другие летают, ныряют. Со стороны процесс выглядит грамотным и логически выстроенным», – добавил Морозов.

Напомним, загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Минприроды Камчатского края сообщило, что помимо Халктырского пляжа загрязнение выявлено еще на трех участках Авачинского залива. В тот же день на терпящий экологическое бедствие Халактырский пляж на Камчатке прибыла техника.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова поблагодарила блогеров за оперативное размещение информации о катастрофе на удаленном побережье Тихого океана, подчеркнув, что сразу после появления в соцсетях сообщений о ЧП ведомство организовало рейд. В Генпрокуратуре сообщали, что в пробах воды, взятой криминалистами МВД на Халактырском пляже на Камчатке, ядовитых веществ в них нет, но найдены следы горюче-смазочных материалов. Также в воде не найдены следы гептила, который входит в состав ракетного топлива и продуктов его разложения.

В настоящее время многие ученые называют одной из возможных причин произошедшего версию, связанную с массовым цветением водорослей. В качестве возможных причин такого цветения могут быть, в частности, поступление питательных веществ антропогенного происхождения и изменение климата.