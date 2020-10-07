В пробах воды на Камчатке не нашли следов ядовитых веществ

В пробах воды, взятой криминалистами МВД на Халактырском пляже на Камчатке, ядовитых веществ в них нет, но найдены следы горюче-смазочных материалов, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

«Экспертно-криминалистическим центром краевого УМВД России были проведены исследования песка и воды с Халактырского пляжа и с берега бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная на наличие следов ядовитых веществ и нефтепродуктов соответственно. Обнаружены только следы горюче-смазочных материалов в пробе воды, взятой на Халактырском пляже», – сказали в ведомстве, передает ТАСС.

В Генпрокуратуре напомнили, что первоначальные исследования проб воды, проведенные Камчатским УГМС, показали превышение предельно допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолу – в два с половиной раза. Исследования атмосферного воздуха, проведенного Камчатским УГМС 5 октября в районе Халактырского пляжа, загрязнения не установили.

Прокуратура Камчатского края продолжает проверку по информации о загрязнении морской воды и гибели животных на Камчатке. Ее контролирует Генеральная прокуратура. На данный момент осмотрена прибрежная территория, взяты заборы проб воды и почвы, в том числе в районах Халактырского пляжа и Авачинской бухты. Такие отборы проб и образцов позволяют мониторить динамику состояния окружающей среды.

Управлением Росприроднадзора края и Центром гигиены и эпидемиологии по Камчатскому краю 6 октября отобраны пробы песка, морской воды, донных отложений, гидробионтов и водорослей в бухтах Малая Лагерная, Большая Лагерная, Бабья и на Озерновской косе, а также на полигонах. Всего специалисты в разных локациях отобрали почти тысячу образцов воды, воздуха, песка.

«Большинство объектов, которые могли быть местом или причиной загрязнения, обследованы. Оценка их соответствия требованиям закона будет дана в комплексе с отобранными образцами исследований», – сообщили в Генпрокуратуре.

Напомним, загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова поблагодарила блогеров за оперативное размещение информации о катастрофе на удаленном побережье Тихого океана, подчеркнув, что сразу после появления в соцсетях сообщений о ЧП ведомство организовало рейд.

Минприроды Камчатского края сообщило, что помимо Халктырского пляжа загрязнение выявлено еще на трех участках Авачинского залива. В тот же день на терпящий экологическое бедствие Халактырский пляж на Камчатке прибыла техника.

Кремль надеется, что до конца недели ситуация с загрязнением у берегов Камчатки прояснится.