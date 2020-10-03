На терпящий экологическое бедствие пляж на Камчатке прибыла техника

На терпящий экологическое бедствие Халактырский пляж на Камчатке прибыла техника, сообщила местная активистка.

«Сегодня я была на Океане. (...) Песок весь вспахан людьми и техникой – здесь это видеть очень непривычно. От слова «совсем». На этом месте мы [обычно] делаем палаточный лагерь и ночуем на протяжении всего года. Следы всегда только наши. Я никогда не верила в социальные сети. До сегодняшнего дня. Ровно сутки прошли – весь мир взбудоражен! Хочу сказать спасибо всем за поддержку, за участие! Мы, пока, не знаем, что с этим делать. (...) Но мы ждем результатов независимой экспертизы, которую обязательно опубликуем!», – написала активистка kristy_rozenberg в своем Instagram.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова в своем Instagram поблагодарила блогеров за оперативное размещение информации о катастрофе на удаленном побережье Тихого океана, подчеркнув, что сразу после появления в соцсетях сообщений о ЧП ведомство организовало рейд.

«Отбираем пробы как в самом океане, так и в прилегающих водных объектах – река, ручей, впадающий в океан в этом месте. Дали команду сделать ряд запросов, а также провести мероприятия: конкретное распоряжение о проведении рейда по данному случаю, а не общегрупповое; фото- и видеофиксация материалов в рамках рейда; акт обследования территории; (...) запрос в местный Минздрав о случаях обращения и наличии информации; запрос в Следственный комитет о наличии информации и проверки в рамках их полномочий; запросы в Роспотребнадзор и Росгидромет о наличии информации по загрязняющим веществам; ежедневная справка-доклад о фактическом состоянии дел и проделанной работе», – сообщила Родионова.

Глава Росприроднадзора добавила, что «информация противоречивая – резонанс большой».

«Надеюсь, подключатся правоохранительные органы. Все результаты передаем местным властям и ждем от всех такой же оперативности и открытости», – добавила Родионова.

Напомним, вероятное химическое загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. В субботу минприроды Камчатского края сообщило, что помимо Халктырского пляжа загрязнение выявлено еще на трех участках Авачинского залива.

Газета ВЗГЛЯД писала, что побережье Камчатки отравил смертельный химикат.