Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

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3 октября, суббота  |  Последнее обновление — 19:43  |  vz.ru
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С чем связана невиданная дерзость Эрдогана

Выступать в роли «поджигателя войны» для политиков обычно некомфортно, но Эрдогана это не остановило Борис Ефимов
Беспрецедентно дерзкое и агрессивное высказывание в связи с событиями в Карабахе сделал президент Турции: по словам Эрдогана, «недопустимо» требовать прекращения огня в регионе. Это прямо противоречит не только традиционной политической риторике, но и совместному заявлению президентов России, Франции и США. Почему турецкий лидер почувствовал себя вправе говорить таким образом? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Немцы забыли о благодарности Москве за свое воссоединение

Даже спустя 30 лет многие пожилые восточные немцы испытывают ностальгию по ГДР Lionel Cironneau/AP/ТАСС
Германия празднует 30-летие одной из главных вех в своей истории – слияние ГДР и ФРГ. Для многих пожилых восточных немцев это грустный праздник, поскольку там до сих пор жива «остальгия» по временам социализма с его бесплатной медициной и образованием. При этом ни старые, ни молодые почему-то не хотят видеть аналогий между включением ГДР в состав ФРГ в 1990-м и воссоединением Крыма с Россией в 2014-м. Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Журналист обязан быть циничной сволочью

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
В этом безумном мире, где у каждого есть позиция и каждый имеет своё мнение по любой проблеме, мы обязаны оставаться нормальными и не иметь никакой позиции и никакого мнения. Подробности...
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Герман Садулаев, писатель, публицист
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    Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

    Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки    3 октября 2020, 18:33
    Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
    Текст: Андрей Резчиков

    На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду.

    В субботу губернатор Камчатки Владимир Солодов отреагировал на серьезное загрязнение воды в Авачинском заливе. На этой неделе местные жители публиковали в соцсетях видео и снимки Халактырского пляжа, а также Большой и Малой Лагерных бухт и бухты Бабья с выброшенными на берег тысячами мертвых осьминогов, нерп, крабов и других морских животных. Солодов призвал через Instagram воздержаться от посещения Халактырского пляжа, что «позволит нам обезопасить нашу жизнь и здоровье до выяснения всех причин и обстоятельств». «Мы будем объективно информировать вас, как только будет проверена и понятна экологическая обстановка», – заверил губернатор.

    В другом обращении Солодов пообещал в воскресенье рано утром лично осмотреть «все основные точки» загрязнения акватории. Губернатор предложил присоединиться к нему журналистам, блогерам, серферам и всем неравнодушным к проблеме. «Мы должны существенно усилить работу по защите нашей природы и будем заниматься этим прямо, начиная с завтрашнего дня», – сказал Солодов.

    Специалисты гидрометслужбы выявили в районе Халактырского пляжа, а также на других трех участках акватории Авачинского залива превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне. Создана рабочая группа для выяснения причин загрязнения. Как сообщила пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии края, во всех местах, где зафиксированы факты гибели морских животных, будет произведен отбор воды.

    По словам Солодова, предварительно можно говорить о вероятном сбросе льяльных (загрязненных нефтепродуктами) вод или нефтепродуктов с проходящих судов, но конкретный источник загрязнения будет выяснен федеральными надзорными структурами.

    Что происходит в районе Халактырского пляжа, показал в Instagram журналист Юрий Дудь. На снятых с вертолета кадрах видно темное пятно возле побережья. Судя по словам местного серфера Антона Морозова, разлив произошел около трех недель назад, когда спортсмены начали испытывать недомогание после погружения в Тихий океан.

    По одной из версий, загрязнение было вызвано течью нефтепродуктов из коммерческого танкера. Принадлежность судна пока не установлена. Как рассказал источник в экстренных службах Дальневосточного региона, «мимо пляжа проследовал по морскому пути коммерческий танкер с течью, которая была устранена, но это привело к разливу нефтепродуктов, содержащих фенол». В данном районе «проходят маршруты активного движения морских грузовых судов».

    Согласно данным сайта MarineTraffic по отслеживанию движения судов в реальном времени, недалеко от загрязненных берегов Камчатки находятся четыре танкера, причем два из них – российские (Prisco Alfa и Belogorsk). Согласно информации из базы данных морских судов Equasis, Prisco Alfa принадлежит компании из Находки Prisco Tankers и следует из Петропавловска-Камчатского во Владивосток.

    Конечная точка маршрута танкера Belogorsk не указана. Принадлежащее компании Price CO LTD судно вышло из Владивостока в середине августа и движется со скоростью 0,2 узла в юго-западном направлении.

    В Тихоокеанском флоте (ТОФ) уже опровергли причастность к загрязнению. Как пояснили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по ТОФ, нефтепродукты и вещества, содержащие в своем составе фенол и его соединения, отсутствуют в «номенклатуре горюче-смазочных материалов, использующихся в войсках и силах на северо-востоке России». В Минобороны, в свою очередь, отметили, что крупные учения, которые могли повлиять на экосистему, в последнее время на Камчатке не проводились.

    В субботу в Минприроды сообщили, что следственные органы проведут проверку по факту загрязнения. В настоящее время ведется постоянный мониторинг ситуации, Росприроднадзор проводит рейды и производит отбор проб как в океане, так и в прилегающих водных объектах.

    Председатель общероссийской общественной организации «Российское экологическое общество» Рашид Исмаилов считает преждевременным оценивать причиненный экосистеме ущерб. Он обратил внимание на быструю реакцию общества. «Через соцсети сразу стало поступать очень много обращений и призывов.

    Происходящее не замалчивается. Информация распространяется открыто. И в этом большой плюс, потому что когда все делается кулуарно, возникает еще больше вопросов», – сказал Исмаилов газете ВЗГЛЯД.

    Собеседник считает, что ситуация находится под контролем. Остается узнать источник загрязнения, что поможет оценить последствия экологического бедствия. «Пока нет конкретики, мы не знаем причин. Поэтому сейчас любая информация может быть неправильно интерпретирована», – уверен Исмаилов.

    Координатор программы по экологической политике нефтегазового сектора WWF Алексей Книжников также отмечает, что нужно понять причины и сейчас ведется интенсивная работа в этом направлении. «Мы видим, что происходит массовая гибель животных. Причиной этому стало не природное явление, а химическое загрязнение. Скорей всего, это не привычные нам нефтепродукты, потому что мы не видим серьезного по площади нефтяного загрязнения.

    Завышенные в несколько раз предельно допустимые концентрации (ПДК) – это не такой уж ужас. У нас в Москва-реке иногда до 50 ПДК доходит и рыба живет. Скорее всего, там разлилось что-то более ядовитое»,

    – сказал Книжников газете ВЗГЛЯД.

    В свою очередь руководитель климатического проекта «Гринпис» в России Василий Яблоков тоже подчеркивает, что пока не будет ясно, какое именно вещество привело к отравлению животных, выводы делать рано. «Следов нефтепродуктов не было ни на берегу, ни на поверхности океана. То есть речь идет о каком-то химическом веществе. Но мы видим, что оно крайне токсично», – сказал Яблоков газете ВЗГЛЯД.

    Между тем главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института имени Ильичева ДВО РАН, доктор биологических наук Владимир Раков предположил, что вредный химикат распространился по всей толще воды. Если это окажется гептил или метанол, то нейтрализовать его будет сложно.

    Гептил – компонент ракетного топлива – обсуждается среди возможных источников загрязнения, так как на Камчатке расположен военный ракетный полигон. «Но по мере того, как вещество будет распространяться (по акватории), его концентрация будет уменьшаться – других способов нет», – пояснил ученый.

    Глава общественной организации «Эковахта Сахалина» Дмитрий Лисицын не исключает длительную утечку сильного токсина, а не разовый выброс. Ситуация не меняется уже две недели, несмотря на прошедшие за это время два шторма, что указывает на новое поступление яда. «Тот факт, что животные погибли массово, говорит о том, что это сильный токсин, ядовитое вещество. И это точно не нефтепродукты», – сказал Лисицын РИА «Новости».

    Эколог считает необходимым регулярно брать пробы воды в разных местах, в том числе со дна, через определенные промежутки времени «и анализировать их на все возможные загрязнители: мышьяк, цианиды». Пробы нужно срочно отправлять в Москву. В столице находятся самые совершенны в стране токсикологические лаборатории, например, «Тайфун».

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