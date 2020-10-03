Минприроды Камчатского края сообщило о загрязнении четырех участков Авачинского залива

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3 октября, суббота  |  Последнее обновление — 12:03  |  vz.ru
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«Северный поток – 3» будет поставлять в Европу топливо будущего

Европейский рынок газа через 30 лет будет совсем иным Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Россия еще не достроила второй «Северный поток», а уже заговорила о третьем. Новая труба из России в Германию нужна для транспортировки водорода, на который Европа хочет полностью перейти через 30 лет. Первые два газопровода тоже будут задействованы. Правда, Москве опять придется убеждать Европу в выгодности покупки газа у России, да и американцы вновь составят конкуренцию. Подробности...
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С чем связана невиданная дерзость Эрдогана

Выступать в роли «поджигателя войны» для политиков обычно некомфортно, но Эрдогана это не остановило Борис Ефимов
Беспрецедентно дерзкое и агрессивное высказывание в связи с событиями в Карабахе сделал президент Турции: по словам Эрдогана, «недопустимо» требовать прекращения огня в регионе. Это прямо противоречит не только традиционной политической риторике, но и совместному заявлению президентов России, Франции и США. Почему турецкий лидер почувствовал себя вправе говорить таким образом? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Таинственные политические убийства стали печальной приметой США

Политические убийства стали обыденной практикой в США ТАСС
Сюжет с «покушением на Навального» становится очередным инструментом давления Запада на Россию – прежде всего морального. Из нашей страны старательно изображают территорию, где регулярно происходят политические убийства. Однако критикам России стоило бы внимательнее присмотреться совсем к другой стране – США. Именно они являются эпицентром подобных преступлений. Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Мир взялся за строительство новых империй

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Роль ООН в новой истории будет минимальна. Это очевидно. У меня только остается один вопрос. Россия как себе видит роль в новом мире? Как намерена защищать интересы? Какую модель готова строить и с кем? Подробности...
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Раз это война, будьте готовы стать жертвами

Герман Садулаев, писатель, публицист
Нам нужно заново учиться отвечать за свои слова и поступки. За всё, что мы говорим, публикуем или републикуем, за лайки в интернете. Накопленная, набухшая, возогнанная ложь и размноженная ненависть обязательно оборотятся на нас самих. Подробности...
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Задача либеральных ополченцев – негодовать, а не воевать

Алексей Алешковский, сценарист
Мы помним, как еще совсем недавно на волне революционных настроений – антироссийских и прозападных – российские войска из Армении требовали выводить. Теперь концепт сменился. «И вводим, и выводим!» впору сделать девизом наших вооруженных сил. Подробности...
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Коронавирус у Трампа: почему это важно

Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

Зеленский пошел на поводу у «нациков»

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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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    Минприроды Камчатского края сообщило о загрязнении четырех участков Авачинского залива

    3 октября 2020, 12:03

    Текст: Наталья Ануфриева

    Выявлено загрязнение еще трех участков Авачинского залива помимо Халктырского пляжа, сообщил врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков.

    Минприроды региона сообщает на своем сайте, что гидрометслужбе края было поручено взять пробы в бухтах Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья, где были обнаружены мертвые морские животные.

    Подобный массовый выброс морских обитателей был зафиксирован на Халактырском пляже, где специалисты взяли пробы воды. По словам Кумарькова, результаты проб из бухт будут готовы в понедельник.

    «Согласно полученным (...) данным (с Халактырского пляжа) подтверждены повышения примерно в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам Иных загрязнителей не выявлено (...) мы продолжаем работу по выявлению источника загрязнения. Направили запросы во все федеральные надзорные органы, которые занимаются вопросами качества морской воды», – сказал врио министра.

    По его словам, предварительно можно говорить о возможном сбросе льяльных вод или нефтепродуктов с проходящих судов, но конкретный источник загрязнения будет выяснен федеральными надзорными структурами.

    Добавляется, что губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил создать рабочую группу для выяснения причин загрязнения прибрежных вод в акватории Авачинского залива.

    «Экологическая обстановка сейчас анализируется, на это необходимо некоторое время. Создана рабочая группа. На месте работают специалисты. Губернатор региона Владимир Солодов принимает личное участие и контролирует вопрос. Пробы воды уже взяты. Результаты будут известны в понедельник, и мы сможем оценивать ситуацию, используя достоверные данные», – передает РИА «Новости» сообщение минприроды Камчатского края.

    Между тем главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института имени Ильичева ДВО РАН, доктор биологических наук Владимир Раков заявил, что загрязнение акватории нескольких пляжей на Камчатке, где отмечается массовый выброс мертвых морских животных, является экологической катастрофой регионального масштаба, скорее всего, химикат распространился по всей толще воды.

    По его словам, при выявлении источника загрязнения есть способы его нейтрализации с учетом местных течений. Так, при утечке нефтепродуктов, которые образуют пленку на поверхности воды, выставляются боновые заграждения.

    «Но если, например, это гептил, метанол, другой ядохимикат, то нейтрализовать (в море) его сложно. Но по мере того, как вещество будет распространяться (по акватории), его концентрация будет уменьшаться – других способов нет», – отметил ученый.

    Он также добавил, что гептил - компонент ракетного топлива – обсуждается среди возможных источников загрязнения, так как на Камчатке расположен военный полигон, где проводятся пуски ракет.

    Напомним, вероятное химическое загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Подобная ситуация наблюдается и на других пляжах рядом.


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