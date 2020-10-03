Минприроды Камчатского края сообщило о загрязнении четырех участков Авачинского залива

Выявлено загрязнение еще трех участков Авачинского залива помимо Халктырского пляжа, сообщил врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков.

Минприроды региона сообщает на своем сайте, что гидрометслужбе края было поручено взять пробы в бухтах Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья, где были обнаружены мертвые морские животные.

Подобный массовый выброс морских обитателей был зафиксирован на Халактырском пляже, где специалисты взяли пробы воды. По словам Кумарькова, результаты проб из бухт будут готовы в понедельник.

«Согласно полученным (...) данным (с Халактырского пляжа) подтверждены повышения примерно в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам Иных загрязнителей не выявлено (...) мы продолжаем работу по выявлению источника загрязнения. Направили запросы во все федеральные надзорные органы, которые занимаются вопросами качества морской воды», – сказал врио министра.

По его словам, предварительно можно говорить о возможном сбросе льяльных вод или нефтепродуктов с проходящих судов, но конкретный источник загрязнения будет выяснен федеральными надзорными структурами.

Добавляется, что губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил создать рабочую группу для выяснения причин загрязнения прибрежных вод в акватории Авачинского залива.

«Экологическая обстановка сейчас анализируется, на это необходимо некоторое время. Создана рабочая группа. На месте работают специалисты. Губернатор региона Владимир Солодов принимает личное участие и контролирует вопрос. Пробы воды уже взяты. Результаты будут известны в понедельник, и мы сможем оценивать ситуацию, используя достоверные данные», – передает РИА «Новости» сообщение минприроды Камчатского края.

Между тем главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института имени Ильичева ДВО РАН, доктор биологических наук Владимир Раков заявил, что загрязнение акватории нескольких пляжей на Камчатке, где отмечается массовый выброс мертвых морских животных, является экологической катастрофой регионального масштаба, скорее всего, химикат распространился по всей толще воды.

По его словам, при выявлении источника загрязнения есть способы его нейтрализации с учетом местных течений. Так, при утечке нефтепродуктов, которые образуют пленку на поверхности воды, выставляются боновые заграждения.

«Но если, например, это гептил, метанол, другой ядохимикат, то нейтрализовать (в море) его сложно. Но по мере того, как вещество будет распространяться (по акватории), его концентрация будет уменьшаться – других способов нет», – отметил ученый.

Он также добавил, что гептил - компонент ракетного топлива – обсуждается среди возможных источников загрязнения, так как на Камчатке расположен военный полигон, где проводятся пуски ракет.

Напомним, вероятное химическое загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Подобная ситуация наблюдается и на других пляжах рядом.