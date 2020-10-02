На Камчатке установят причину выброса морских животных на берег

Вероятное химическое загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Подобная ситуация наблюдается и на других пляжах рядом, сообщил врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков.

По словам главы региона Владимира Солодова, местные серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже и о неприятных симптомах. Серферы отмечали, что около воды у них опухали глаза и появлялось раздражение на коже, передает РИА «Новости».

В соцсетях появились кадры с Халактырского пляжа, который усеян мертвыми морскими звездами, морскими ежами, видели даже мертвого осьминога. На берегу были найдены погибшая ларга и несколько чаек без видимых повреждений.

Специалисты выехали на место и взяли несколько проб.

«Согласно полученным уточненным данным подтверждены повышения примерно в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам», – приводятся на сайте правительства Камчатского края слова врио министра природных ресурсов и экологии.

Глава региона призвал оградить людей от контакта с предположительно опасными веществами и начать работу с контрольными органами.

«Рабочая группа создана по итогам заседания экологического совета при губернаторе Камчатского края, на котором он дал поручение региональному министерству природных ресурсов и экологии не откладывая начать работу с контрольными органами по выявлению нарушителя», – говорится в сообщении правительства.

Кумарьков добавил, что продолжается работа по выявлению источника загрязнения.

«Направили запросы во все федеральные надзорные органы, которые занимаются вопросами качества морской воды. Мы обратились также в управление гидрометслужбы по Камчатскому краю, чтобы они провели отбор проб в бухтах Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья. Там также зафиксированы факты гибели морских животных. В понедельник, когда будут получены результаты, мы их обнародуем. Предварительно уже можно говорить, что там также есть превышения по нефтепродуктам, фенолам и амонийной группе. Причины данной химической картины мы будем выяснять совместно с надзорными органами», – сказал врио министра природных ресурсов и экологии.

Он уточнил, что иных загрязнителей в пробах воды не выявлено. По его словам, предварительно можно говорить о возможном сбросе льяльных вод или нефтепродуктов с проходящих судов.

Созданная рабочая группа, в которую вошли представители регионального Минприроды, федеральных надзорных органов и организаций, которые проводят отбор проб, будет держать ситуацию на контроле.

Напомним, 29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании, произошел разлив около 21 тыс. тонн дизельного топлива. Порядка 15 тыс. тонн нефтепродуктов оказалось в ближайших реках, Далдыкан и Амбарной. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.

По оценке экспертов, техногенная катастрофа под Норильском стала одной из крупнейших утечек нефтепродуктов в истории Арктики, которая представляет прямую угрозу экосистеме региона. Более чем через месяц после аварии специалисты завершили сбор основного объема топлива, разлившегося после разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3.

Президент Владимир Путин потребовал восстановить почву и водное пространство, а не «быстренько прибраться».