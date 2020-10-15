В пробах воды с Камчатки не обнаружили превышения норм гептила

Исследователи не обнаружили в отобранных на Камчатке пробах воды и биологических объектов следы гептила, который входит в состав ракетного топлива и продуктов его разложения.

Согласно отчету петербургского Химико-аналитического центра «Арбитраж», по заказу российского отделения Greenpeace были проведены исследования проб воды и биологических объектов, отобранных на Камчатке с 1 по 4 октября. Специалисты не нашли в пробах, отобранных на Камчатке, цианид, хлорорганические пестициды, а также гептил. В протоколах указано, что содержание гептила – ниже пределов обнаружения (0,005 мг/л для пробы воды и 0,1 мг/кг для пробы биологического материала).

«Это значит, что лаборатория не смогла обнаружить гептил в пробах», – прокомментировал результаты анализа руководитель проекта энергетической программы Greenpeace России Рашид Алимов, слова которого приводятся на сайте Камчатки.

Напомним, загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова поблагодарила блогеров за оперативное размещение информации о катастрофе на удаленном побережье Тихого океана, подчеркнув, что сразу после появления в соцсетях сообщений о ЧП ведомство организовало рейд.

Минприроды Камчатского края сообщило, что помимо Халктырского пляжа загрязнение выявлено еще на трех участках Авачинского залива. В тот же день на терпящий экологическое бедствие Халактырский пляж на Камчатке прибыла техника. В Генпрокуратуре сообщали, что в пробах воды, взятой криминалистами МВД на Халактырском пляже на Камчатке, ядовитых веществ в них нет, но найдены следы горюче-смазочных материалов.

В настоящее время многие ученые называют одной из возможных причин произошедшего версию, связанную с массовым цветением водорослей. В качестве возможных причин такого цветения могут быть, в частности, поступление питательных веществ антропогенного происхождения и изменение климата.