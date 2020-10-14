В РГО заявили о природном характере экологического происшествия на Камчатке

Экологическое происшествие в районе Халактырского пляжа у берегов Камчатки, где ранее обнаружили погибших морских животных, имеет природное происхождение, сообщает в среду пресс-служба Русского географического общества.

«Причины массовой гибели флоры и фауны у побережья Камчатки имеют, вероятнее всего, природный характер. К такому предварительному выводу пришла научная группа РГО, которая 11-13 октября работала на полуострове. Помимо побережья эксперты осмотрели военный полигон Радыгино и полигон ядохимикатов Козельский. В состав группы входили специалисты МГУ имени М. В. Ломоносова, Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцева РАН и Центра подводных исследований РГО. Собранные учеными образцы доставлены в лаборатории РАН и МГУ, подробные результаты исследований будут оглашены до 24 октября», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В частности, ученые обследовали водотоки, дренирующие восточные склоны Козельского вулкана между полигоном Радыгино и рекой Налычево, поскольку именно они рассматривались как потенциальные источники техногенного загрязнения. Также специалисты взяли пробы воды и грунта и образцы флоры и фауны в районе Халактырского пляжа и провели фото- и видеосъемку на глубинах от пяти до 36 метров.

«По результатам однозначно установлено, что в последнее время не было каких-либо значительных поступлений загрязняющих веществ техногенного происхождения в притоки Авачинского залива и в сам залив. Отсутствуют следы воздействий с территорий военных объектов – 90 авиаполигона, полигона Радыгино, учебно-тактического поля Мокрый Песок. Козельское захоронение ядохимикатов также находится в стабильном состоянии, никаких возможных путей проникновения ядохимикатов на прилегающие территории и в водные объекты нет», – приводит пресс-служба слова одного из участников группы, доцента географического факультета МГУ Сергея Чалова.

Ученые пришли к выводу, что наиболее вероятная причина указанных процессов – кислородное голодание, вызванное массовым развитием микроводорослей в сентябре. «Вследствие массового размножения одноклеточных водорослей на глубинах 5-15 метров происходило снижение уровня кислорода, что привело к гибели морских животных. Кроме того, в воде присутствовали токсины, выделяемые некоторыми видами одноклеточных водорослей. По предварительным данным, цветение водорослей продолжалось с начала сентября до начала октября с пиком 25-30 сентября. Средние температуры воды в Авачинском заливе в сентябре были на несколько градусов выше нормы, что способствовало распространению водорослей, которые массово встречаются в более южных широтах», – отмечается в документе.

При этом, как отметил начальник научной водолазной группы Беломорской биологической станции МГУ Александр Семенов, не исключено, что данные водоросли выделяют специфические токсины еще при жизни.

«Поскольку влияние этих токсинов на каждое конкретное животное или человека изучено не так хорошо, это нужно наблюдать в динамике», – добавил ученый.

Напомним, загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова поблагодарила блогеров за оперативное размещение информации о катастрофе на удаленном побережье Тихого океана, подчеркнув, что сразу после появления в соцсетях сообщений о ЧП ведомство организовало рейд.

Минприроды Камчатского края сообщило, что помимо Халктырского пляжа загрязнение выявлено еще на трех участках Авачинского залива. В тот же день на терпящий экологическое бедствие Халактырский пляж на Камчатке прибыла техника.

В Генпрокуратуре сообщали, что в пробах воды, взятой криминалистами МВД на Халактырском пляже на Камчатке, ядовитых веществ в них нет, но найдены следы горюче-смазочных материалов.