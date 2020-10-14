Разработчик высмеял версию о «Новичке» в чае Навального

Разработчик «Новичка» Леонид Ринк назвал версию об отравлении блогера Алексея Навального нервно-паралитическим веществом в виде порошка, растворенного в жидкости, «чушью собачьей», поскольку в воде вещество теряет свои боевые свойства.

«Чушь собачья. Все фторангидриды, которые являются «Новичками», они терпеть не могут воду, они гидролизуются», – цитирует РИА «Новости» Ринка.

По его словам, в воде «Новичок» быстро бы потерял свои свойства.

«Не минуты, но быстро», – отметил он.

Ранее СМИ сообщали, что Навальный якобы мог быть отравлен нервно-паралитическим веществом в виде порошка, растворенного в жидкости. Выдвигался ряд версий, в том числе, что порошок якобы мог быть в чае, который Навальный пил в аэропорту перед вылетом из Томска.

6 октября ОЗХО заявила, что в анализах блогера Алексея Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. Однако ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

Кремль многократно подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.