Трамп собрался наказать Китай за распространение коронавируса

Власти Соединенных Штатов намерены привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса, президент США Дональд Трамп изучает различные варианты мер в отношении КНР, сообщил госсекретарь Майк Помпео.

Отвечая на вопрос о том, намерены ли американские власти привлечь Пекин к ответственности, которому Вашингтон вменяет в вину распространение вируса, глава Госдепартамента США ответил утвердительно, передает ТАСС.

«Разумеется, вы начинаете видеть, как это (ответные меры) формируется. Не только США понимают необходимость этого, не только США понимают, что Китай скрыл [появление коронавируса]», – заявил Помпео в интервью ведущему Ларри О'Коннору.

«Будет установлена реальная цена [для Китая]. Президенту Трампу предлагают различные варианты, пути реагирования. Не хотел бы опережать решения президента. Но это не только уместно, но и необходимо, чтобы для страны, принявшей такое решение [скрыть распространение коронавируса], стоящее теперь более миллиона жизней и триллиона долларов экономического благосостояния простых американцев и среднего класса по всему миру, была введена определенная цена», – заявил Помпео, слова которого привела пресс-служба Госдепартамента. Госсекретарь подчеркнул, что США возглавят эти усилия.

В сентябре Трамп в ходе выступления на 75-й сессии ГА ООН призвал наказать Китай за распространение коронавируса по миру. Ранее Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом. Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Глава Госдепа обещал наказать Китай за сокрытие сведений о коронавирусе. Китай категорически отвергал все обвинения со стороны США по поводу коронавируса.

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