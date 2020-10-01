Постпред рассказал о нежелании ЕС позволить сблизиться России и Белоруссии

Взгляд
1 октября, четверг  |  Последнее обновление — 09:59  |  vz.ru
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От падения рубля выигрывают владельцы золота

Почему россияне бегут в золото REUTERS/Michael Dalder
Обилие негативных новостей вновь повышает популярность золота. Упавшему в цене драгметаллу обещают очередной взлет до рекордных уровней. В России этот актив становится еще более привлекательным благодаря снижению курса рубля. А рост цен на основную инвестиционную монету «Георгий Победоносец» неожиданно спровоцировал сам Центробанк России. Подробности...
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Российские военные в Сирии решили пять главных задач

Многие на Западе предрекали, что операция в Сирии станет для России «вторым Афганом» Михаил Климентьев/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Ровно пять лет назад Россия вступила в сирийскую войну, что до сих пор официально называют участием в антитеррористической операции. Между тем задачи, стоявшие перед нашим государством и его вооруженными силами, были более глобальными, чем победа над террористической группировкой в отдельно взятой стране. Пришло время подводить итоги. Подробности...
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Изгнание коррупции из леса принесет России двойную пользу

Те, кто работает по «теневым» схемам, до сих пор процветают в лесной отрасли России Юрий Смитюк/ТАСС
Происходящее в отечественной лесной отрасли «ни в какие ворота не лезет», лес рубят варварскими методами и сбывают за рубеж по левым схемам. Такой диагноз поставил Путин – и велел с 22-го года вообще запретить экспорт необработанной древесины из России. Что касается контрабанды, то ее поток остановят уже через считанные месяцы, поскольку весь «деревянный» бизнес перейдет под цифровой надзор федерального центра. Подробности...
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Кто погубил армянский Су-25

Армения обнародовала снимки с места падения своего Су-25 facebook.com/ArmenianUnifiedInfoCenter
Азербайджан обнародовал свою версию гибели штурмовика Су-25, упавшего накануне в Армении. Баку утверждает: погиб даже не один Су-25, а сразу два. Причем оба врезались в гору. Ереван же настаивает, что Су-25 сбил F-16 Турции, но фотоснимки обломков этого пока не доказывают. Стоит отметить, что разгадка причины катастрофы боевого самолета ВВС Армении может существенно повлиять на ход конфликта в Карабахе. Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Постсоветским государствам пора определиться с Россией

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Внешнеполитическая диверсификация считалась чуть ли не 11-й заповедью для малых государств – особенно буферных. Однако тенденции развития международных отношений вымарывают эту заповедь из скрижалей реальной политики. Подробности...

Жертвы репрессий против жертвы историка Дмитриева

Елена Кондратьева, журналист
Требуется, вероятно, новый общественный консенсус, при котором все стороны согласятся приравнять политические убеждения к национальности или вероисповеданию. И тогда известный тезис, что нет плохих или хороших наций, а есть плохие и хорошие люди, расширится до понимания, что нет хороших или плохих либералов, патриотов или коммунистов. Подробности...
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Как «Новичок» рождает цензуру

Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
Думать по поводу дела Алексея Навального можно только в одном направлении. Любые сомнения будут немедленно караться. Его отравили страшные российские спецслужбы. По причине их злобности. Доказательств это не требует. Подробности...
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Зеленский пошел на поводу у «нациков»

Макрон отомстил Лукашенко

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Новая война армян и тюрок

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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Постпред рассказал о нежелании ЕС позволить сблизиться России и Белоруссии

    1 октября 2020, 09:42

    Текст: Евгения Шестак

    Евросоюз не хотел бы еще большего сближения России и Белоруссии на фоне нынешнего кризиса в республике, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

    «Меньше всего в ЕС хотят, чтобы в результате этого кризиса Белоруссия еще больше сблизилась с Россией», – сказал Чижов в интервью РИА «Новости».

    Он напомнил, что ЕС считает результаты президентских выборов сфальсифицированными, однако при этом не рвет дипломатические отношения с Белоруссией.

    Также Чижов добавил, что ЕС сам вмешивается в ситуацию в Белоруссии.

    «Громогласно заявляя о том, что ЕС против любого внешнего вмешательства, он на самом деле занимается этим самым вмешательством», – сказал он.

    Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что после ухода от власти президента Белоруссии Александра Лукашенко Вильнюс намерен предложить республике план европейской помощи. 

    Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти».

    Первой страной, не признавшей Лукашенко легитимным главой республики, стала Словакия. Также его не признали в Германии, Польше, Эстонии, США, Японии и еще в ряде стран.

    Внешнеполитические ведомства Великобритании, Украины, Канады и Словении осудили «тайную инаугурацию» Лукашенко. ЕС назвал инаугурацию недостаточно легитимной.

    Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе выступления на ГА ООН обвинил Запад в попытке ввергнуть республику в хаос.

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