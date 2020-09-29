План европейской помощи Белоруссии увязали с уходом Лукашенко

После ухода от власти президента Белоруссии Александра Лукашенко Вильнюс намерен предложить республике план европейской помощи, подготовленный с партнерами из Риги и Бухареста, заявил президент Литвы Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном.

По словам Науседы, предлагаемый план предусматривает лучший доступ Белоруссии к рынку ЕС, финансовым ресурсам, диверсификацию энергетического сектора, помощь гражданскому обществу, неправительственным организациям, передает ТАСС.

«Необходимо думать о завтрашнем дне. Мы – Литва, Латвия, Румыния – предлагаем пакет мер для постлукашенковского периода, чтобы демократическая Белоруссия восстановилась. Постараемся представить его на ближайшем саммите Совета Европы», – заявил президент Литвы.

«Полагаю, что Европа в силах сделать [для Белоруссии] очень многое. Верю в будущее Белоруссии, в доброе, дружеское, мирное соседство», – добавил Науседа.

Напомним, в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко добровольно покинуть пост главы республики. Лукашенко в ответ призвал Макрона последовать своему совету и сдать власть «желтым жилетам». После этого стало известно о намерении Макрона встретиться с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. В прошлую субботу появились сведения, что белорусская оппозиция собралась провести «народную инаугурацию» Тихановской.

В прошлую среду Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти».

Первой страной, не признавшей Лукашенко легитимным главой республики, стала Словакия. Также его не признали в Германии, Польше, Эстонии, США, Японии и еще в ряде стран.

Внешнеполитические ведомства Великобритании, Украины, Канады и Словении осудили «тайную инаугурацию» Лукашенко. ЕС назвал инаугурацию недостаточно легитимной.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе выступления на ГА ООН обвинил Запад в попытке ввергнуть республику в хаос.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о тайной инаугурации Лукашенко, а также объясняла, почему Лукашенко напрасно пошел на личный конфликт с Макроном.

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