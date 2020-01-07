МИД Франции рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Иран

Министерство иностранных дел Франции предупредило своих граждан об опасности пребывания на территории Ирана и рекомендовало им отказаться от поездок в эту страну.

«В виду крайне нестабильной ситуации в области региональной безопасности гражданам Франции настоятельно рекомендуется не посещать Иран. Тем выходцам из Франции, кто не имеет возможности временно покинуть страну, рекомендуется проявлять предельную бдительность и принимать необходимые меры предосторожности для обеспечения собственной безопасности. В частности, им настоятельно рекомендуется ограничить свои поездки внутри страны, избегать мест массового скопления людей и заявить о своем присутствии в посольство и консульство Франции в Тегеране», – приводит сообщение МИД Франции ТАСС.

Накануне глава МИД Франции не исключил начала войны из-за разногласий Ирана и США.

Напомним, 3 января в Ираке в результате спецоперации США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. После этого парламент Ирака потребовал вывода американских войск с территории страны. В случае отказа Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом».

Пентагон отказался выводить американские войска из Ирака, а президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удар по объектам Ирана, «если Иран нанесет удар по любому американскому лицу или цели».

Во вторник парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Иран отомстит США за убийство Сулеймани.

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