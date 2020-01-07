Парламент Ирана проголосовал за признание Пентагона террористической организацией, сообщает агентство Фарс.

Согласно тексту закона, в число террористов включаются «все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации, а также руководители, причастные к гибели [командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитных частей ВС Ирана)] Касема Сулеймани», передает ТАСС.

Напомним, в Ираке 3 января в результате американской спецоперации был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.

После этого парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск и их союзников из страны, где те находятся с 2003 года. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что если Ирак хочет, чтобы США вывели войска, Багдаду придется заплатить миллиарды долларов.

Газета ВЗГЛЯД писала о двух причинах для США пожалеть об убийстве Сулеймани и о том, что Путину и Меркель предстоит спасти мир от «второго Вьетнама».